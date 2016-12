Liga: Villa show, l'Atletico torna in testa

22:12 - L'Atletico Madrid approfitta del passo falso del Barcellona contro il Valladolid per portarsi momentaneamente al comando della classifica e lanciare un segnale al Milan. La squadra del Cholo Simeone si impone 2-0 sul campo del Celta Vigo grazie ad una doppietta di David Villa che, nel giro di un minuto risolve l'incontro. I colchoneros raggiungono così in vetta il Real, impegnato domenica col Levante a 64 punti, uno in più del Barça.

Simeone lascia in panchina Diego Costa dopo le fatiche con la Nazionale e manda in campo dal primo minuto David Villa. Sulla panchina del Celta Vigo c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Luis Enrique, ex tecnico della Roma. Al 7' Courtois è prontissimo a respingere un destro pericoloso di Borja Oubina. L'Atletico, nel primo tempo, è tutto in due conclusioni da metà campo: prima Villa, poi Raul Garcia, tentano di sorprendere Yoel ma la palla si spegne sul fondo. Nella ripresa i colchoneros spingono sull'acceleratore e, al 63' passano in vantaggio con David Villa che, servito involontariamente da un retropassaggio di Jonny, infila in rete sul primo palo. Un minuto più tardi il 'Guaje' firma la doppietta personale ricevendo palla in mezzo all'area da Sosa e infilando Yoel da ottima posizione. Nei minuti finali succede poco altro e così l'Atletico può festeggiare il primo posto ritrovato (almeno per una sera) e guardare alla gara di Champions col Milan di martedì con grande fiducia.