Liga, uno splendido rebus a tre 

12:44 - Chi vincerà lo scudetto in Spagna? Breve guida per capire come sarà, fra Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid.

Vediamo la classifica: Atletico 88 punti (36 partite), Barcellona 85 punti (36 partite), Real Madrid 83 punti (35 partite). Il Real deve recuperare un turno, lo farà mercoledì con il Valladolid in trasferta. Con un solo obiettivo: vincere. Per salire a 86 punti. Dopodomani, la situazione sarà più chiara.

La penultima giornata prevede queste tre sfide: Atletico Madrid-Malaga, Elche-Barcellona, Celta-Real Madrid.

L'ultimo turno, il botto: Barcellona-Atletico Madrid e Real- Espanyol.

Tutte le soluzioni sono possibili, visto soprattutto l'andamento lento nell'ultimo turno. L'Atletico ha perso col Levante in trasferta, il Real ha pareggiato nei tempi di recupero in casa col Valencia, il Barcellona ha pareggiato in casa col Getafe. Nessuno ha approfittato della giornata-no delle rivali. Segno di stanchezza e di massima tensione.

Negli scontri diretti, in caso di arrivo a pari punti contano le sfide dirette, l'Atletico è in vantaggio col Real (vittoria e pareggio), il Barcellona è in vantaggio col Real (due vittorie) e fra Atletico e Barcellona all'andata finì in parità.

Tutti i calcoli sono possibili, così come le soluzioni. Il vantaggio, oggi, spetta all'Atletico di Simeone: se batte il Malaga e pareggia col Barca arriva a 92 punti, dove potrebbe arrivare solo il Real in svantaggio però negli scontri diretti. E' una delle tante possibilità di una Liga appassionante. E soprattutto bella.