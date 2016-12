Liga: Ronaldo-Benzema, il Real vola in vetta

23:55 - Il Real Madrid sconfigge 2-0 il Granada nella 21.a giornata di Liga e assapora la vetta solitaria della classifica dopo una lunga rincorsa: decisive le reti nel secondo tempo di Cristiano Ronaldo (57') e Benzema (74'). La squadra di Ancelotti, in attesa degli impegni di Barcellona e Atletico Madrid, si porta a quota 53 per la leadership provvisoria: non accadeva dalla quarta giornata di campionato. Prima del match CR7 ha mostrato il suo Pallone d'Oro.

Il Real, schierato da Ancelotti in formazione tipo con il tridente offensivo Ronaldo-Benzema-Bale, domina già nella prima frazione ma spreca diverse occasioni per portarsi in vantaggio. Al 28' Benzema risolve una mischia in area del Granada e mette in rete, ma l'assistente lo coglie in posizione di fuorigioco e annulla l'1-0. Per il vantaggio dei Blancos bisogna aspettare il guizzo di Cristiano Ronaldo al 57': tocco di suola in area a liberarsi della marcatura e splendido sinistro a incrociare, un'invenzione in puro stile CR7. A questo punto la sfida si mette in discesa e al 74' arriva anche il raddoppio: rigore in movimento della punta francese, che riceve l'assist di Marcelo al centro dell'area e fa secco Roberto. Finisce con un comodo 2-0, il Bernabeu torna a godersi la vetta solitaria di classifica anche se gli impegni domenicali di Barcellona (in casa contro il Malaga) e Atletico (in trasferta sul campo del Rayo Vallecano) non sembrano ostacoli insormontabili.

Per quanto riguarda le altre partite del sabato, il Villareal cade a Valladolid. Fatale la rete di Rueda al 40' con l'asssit di Fausto Rossi. Sorpasso fallito alla Real Sociedad per il "Sottomarino giallo" che rimane al quinto posto, in piena zona Europa League. Pareggiano 2-2 Valencia ed Espanyol in una sfida di metà classifica. Infine, pesante e inattesa vittoria per 3-2 del Levante sul campo del Siviglia.