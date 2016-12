Liga: Real Madrid spietato, otto gol al Deportivo

23:54 - Il Real Madrid spazza via le critiche e dopo due sconfitte di fila in campionato contro Real Sociedad e Atletico Madrid, travolge 8-2 il Deportivo La Coruna al Riazor nella terza giornata di Liga. Riflettori per Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta. Frena invece l'Atletico di Simeone: dopo il ko in Champions League contro l'Olympiacos, al Vicente Calderon i vicecampioni d'Europa non vanno oltre il 2-2 con il Celta Vigo.

Al Riazor il Real Madrid arriva carico dopo la vittoria in Champions e desideroso di muovere la classifica dopo due stop di fila. Al 29' i blancos sbloccano il match con Cristiano Ronaldo che svetta su tutti in area e di testa devia il traversone di Arbeloa per l'1-0. Il raddoppio, poco dopo, è una perla di James Rodriguez con un destro a giro da fuori area. Prima dell'intervallo è ancora Ronaldo a fare tris. A inizio ripresa il Depor accorcia con Medujanin ma il Real Madrid non si fa impressionare e con Gareth Bale, due volte in gol, chiude il conto prima della mezzora per il 5-1. Al 78' ancora Cristiano Ronaldo a timbrare per il 6-1 con un diagonale di sinistro. Nel finale, dopo la seconda rete del Deportivo di Toche, sale in cattedra Chicharito Hernandez: il messicano ex Manchester United fa 7-2 con un gran sinistro di controbalzo da fuori area e poi firma l'8-2 con un altro poderoso tiro da lontano.

L'Atletico, invece, non sembra avere ancora smaltito le scorie della sconfitta con l'Olympiacos. A complicare le cose ci si mette Hernadez, che al 19' porta in vantaggio il Celta Vigo con una magia: sul lungo lancio di Planas l'attaccante, spalle alla porta e marcato stretto da Godin, riesce a coordinarsi e a colpire il pallone con il tacco, cogliendo di sorpresa Moya. Rete magnifica, 1-0 Celta. La reazione dei Colchoneros si concretizza tra il 31' e il 41' con due reti sugli sviluppi di calci piazzati, vero marchio di fabbrica della squadra di Simeone. Il pareggio arriva grazie a una deviazione sotto porta di Miranda su una punizione di Koke, poi è Godin a svettare di testa su un angolo di Gabi per il 2-1. Il Celta però non si arrende e in avvio di ripresa trova il gol del definitivo 2-2 con Nolito, a segno su rigore. L'Atletico sale a 8 punti e fallisce il sorpasso al Barcellona capolista.



Massimo del risultato col minimo sforzo invece per il Granada, che va a vincere sul campo del Bilbao grazie a una rete di Cordoba al 39'. Quattro gol e spettacolo infine per Espanyol-Malaga. Caicedo apre le marcature al 16', poi Camacho pareggia i conti al 53'. Stuani all'88' riporta in vantaggio i padroni di casa, ma poi al 93' Duda firma il 2-2 finale.