Liga: Real da rimonta, cinquina all'Elche

23:46 - Secondo successo consecutivo in Liga per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che, dopo il clamoroso 8-2 rifilato al Deportivo La Coruna, piega 5-1 l'Elche in rimonta. Bernabeu gelato al 15' quando gli ospiti vanno in vantaggio su rigore trasformato da Albacar. Bale al 20' ristabilisce l'equilibrio, poi sale in cattedra Cristiano Ronaldo che firma un fantastico poker: due gol arrivano su rigore, due su assist di Marcelo e Bale.

Avvio sorprendentemente in salita per il Real che al 15’ è già sotto. Cristiano Ronaldo entra in maniera scomposta su Rodriguez e l’arbitro concede il rigore all’Elche: Albacar non sbaglia. I merengues ci mettono cinque minuti a reagire: al 20’ spunto di James Rodriguez sulla sinistra, palla dentro e colpo di testa vincente sul primo palo di Bale. E’ la svolta del match perché l’Elche accusa il colpo e il Real insiste. Al 28’ Marcelo si procura un rigore (dubbio) e Ronaldo dal dischetto non basta. CR7 è scatenato e al 32’ firma il 3-1 con uno splendido colpo di testa su cross tagliato dalla sinistra di Marcelo. La ripresa è poco più di allenamento per la squadra di Ancelotti, ma nel finale Ronaldo mette il punto esclamativo alla sua gara. All’80’ si procura e trasforma il terzo rigore della serata (il secondo per i merengues), al 92’ raccoglie un assist di Bale e batte Herrera con una puntatina di destro per il definitivo 5-1. Grazie a questo successo i blancos salgono momentaneamente al quarto posto in classifica a -1 dalla coppia Siviglia-Valencia e a -3 dalla capolista Barcellona.