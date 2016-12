Liga: Real-Barcellona, un Clasico stellare

17:03 - E' la sfida delle sfide, la partita più attesa dagli amanti del calcio di tutto il mondo: tutto questo è Real Madrid-Barcellona. La 29esima giornata di Liga mette di fronte le squadre spagnole più titolate in una gara che potrebbe essere decisiva, soprattutto per i blaugrana, nella corsa al campionato. La squadra di Martino, infatti, è staccata di 4 punti dal Real e, in caso di una sconfitta al Bernabeu nel 'Clasico' delle 21, potrebbe dire addio alle speranze di conquista della Liga.

Carlo Ancelotti, però deve sfatare un tabù: il tecnico di Reggiolo, infatti, non batte il Barcellona dal 2004 col Milan ma il suo Real viaggia a gonfie vele in campionato, primo con 3 lunghezze di vantaggio sui 'cugini' dell'Atletico. La gara sarà resa ancora più stellari dai duelli a distanza: Gareth Bale contro Neymar e soprattutto Cristiano Ronaldo contro Leo Messi.