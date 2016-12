Liga: poker Real, agganciato l'Atletico

17:25 - Settimana da dimenticare per l'Atletico Madrid. Dopo il tracollo nel derby contro il Real in Coppa del Re, la squadra di Simeone perde 2-0 sul campo dell'Almeria nella 23.a giornata della Liga e viene agganciata in testa alla classifica proprio dai blancos di Ancelotti, che anche senza Ronaldo travolgono 4-2 il Villarreal al Bernabeu. Se domenica il Barcellona dovesse vincere a Siviglia, le tre squadre si ritroverebbero assieme al comando.

Ronaldo sconta la prima delle sue tre giornate di squalifica dopo il rosso rimediato contro l'Athletic Bilbao ma anche senza il suo fenomeno il Real Madrid impiega appena 7 minuti per sbloccare il risultato contro il Villarreal. A prendersi i riflettori è Gareth Bale, autore dell'1-0 e dell'assist per il raddoppio di Benzema al 25'. Gli ospiti accorciano le distanze con Mario al 43', ma nella ripresa i padroni di casa chiudono i conti con Jesé (64') e ancora Benzema (76'), mentre dos Santos al 69' firma il gol del provvisorio 3-2. Il Real Madrid va a dormire in testa alla classifica grazie all'inatteso regalo dell'Almeria. La squadra andalusa, tredicesima in classifica, piega 2-0 l'Atletico (espulso Aranzubia nel finale) grazie a una doppietta negli ultimi dieci minuti di Verza, il secondo gol su rugore. Le due squadre di Madrid guidano ora la classifica con 57 punti. Il Milan può guardare al doppio impegno di Champions League contro l'Atletico con un po' più di ottimismo: la squadra di Simeone non è imbattibile. Per quanto riguarda gli altri match del sabato, il Valencia travolge per 5-0 il Betis, mentre il Rayo si ferma sul 4-1 contro il Malaga.