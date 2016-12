Liga, paura in Osasuna-Betis: crolla una tribuna, diversi feriti

20:03 - Momenti di tensione e paura allo stadio Reyna de Navarra (ex Sadal) di Pamplona. L'Osasuna ospitava il Betis in una partita decisiva per la salvezza della squadra navarra, ma subito dopo il gol del vantaggio siglato da Riera al 12', la gradinata sud ha ceduto sotto la pressione dei tifosi esultanti. Diversi di loro sono rimasti feriti, nessuno sembra in maniera grave. La partita però è stata interrotta a lungo per i soccorsi.