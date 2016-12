Liga: pari spettacolo nel derby di Madrid

23:40 - Finisce in parità 2-2 un vibrante derby di Madrid tra Atletico e Real al Vicente Calderon, match valido per la 26esima giornata della Liga spagnola. La squadra di Ancelotti passa subito con Benzema, i ragazzi di Simeone ribaltano prima dell'intervallo con Koke e Gabi ma nel finale è Ronaldo a mettere la firma sul definitivo 2-2. In classifica i blancos restano in vetta con 64 punti mentre i Colchoneros salgono a 61 ma rimangono comunque a tre lunghezze dai rivali cittadini.

L'attesa stracittadina inizia fortissimo perchè al 3' il Real Madrid è già in vantaggio con Benzema che si fa trovare solo sul secondo palo in posizione regolare e insacca il traversone da destra di Di Maria. I blancos sono carichi e sfiorano il raddoppio con Benzema e Ronaldo ma nel momento migliore arriva l'1-1 dell'Atletico: al 28' Arda Turan compie un prodigio tra tre uomini e poi serve Koke in area che controlla e, tutto solo, batte Diego Lopez col diagonale.

Prima dell'intervallo la squadra di Simeone trova il 2-1 con un missile da 35 metri che sorprende un non perfetto Lopez, probabilmente coperto.

Nella ripresa l'Atletico si fa preferire, trascinato soprattutto da uno strepitoso Diego Costa. L'attaccante fresco di passaporto spagnolo, giustiziere del Milan nell'andata degli ottavi di finale di Champions League a San Siro, sfiora il 3-1 in almeno tre occasioni nei primi 15'. Poi però il Real Madrid cresce e sfiora il gol con tiro di Benzema e con un colpo di testa di Ronaldo, entrambi di poco a lato.

All'82' il 2-2 si concretizza e lo firma il solito Ronaldo: cross basso da destra di Carvajal, la difesa di casa non riesce a liberare e CR7 trafigge Courtois con un chirurgico destro a fil di palo.