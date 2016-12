Liga: l'Atletico non sbaglia, Diego Costa si fa male

11:23 - La gioia e la paura. L'Atletico Madrid mantiene con freddezza la vetta della classifica in Liga sconfiggendo 2-0 in trasferta il Getafe: decidono le reti (una per tempo) di Diego Godin e Diego Costa. Proprio in occasione della rete, il bomber brasiliano si schianta in scivolata contro il palo e prende una brutta botta al ginocchio, lasciando poi il campo in barella. Atletico a quota 82 punti, 3 in più dei cugini del Real e 4 in più del Barcellona.

Al Coliseum Alfonso Perez, in uno dei tanti derby di Madrid, gli uomini di Simeone si sbarazzano con un gol per tempo del Getafe. Partita più tosta di quanto non indichi il punteggio finale, con Courtois che sull'1-0 ha dovuto compiere un vero miracolo per mantenere il vantaggio. Ma il cinismo e il furore agonistico in questa stagione rendono l'Atletico Madrid una vera corazzata: ne è perfetto esempio il primo tempo, coi Colchoneros che sembrano non trovare varchi e invece colpiscono alla prima occasione con il colpo di testa di Godin al 40' su cross di Juanfran. Secondo tempo più agevole per la squadra di Simeone, che però rischia forte al 54' quando Juan Rodriguez inzucca su corner e il solito, monumentale Courtois è costretto al miracolo con la mano sinistra. La sfida potrebbe chiudersi già al 63', quando Miranda si guadagna un netto calcio di rigore (con annessa espulsione di Lafita per fallo da ultimo uomo): dal dischetto Diego Costa, che si fa parare il penalty da Codina. Poco male, perché il raddoppio arriva comunque a 7 minuti dalla fine, quando Diego Costa deposita in rete in spaccata su assist di Adrian timbrando il 26esimo gol in Liga. Ma il brasiliano sulla corsa va a finire col ginocchio contro il palo ed è costretto a lasciare il campo in barella dopo diversi minuti a terra. Ora è ansia: in attesa di conoscere l'entità dell'infortunio, l'Atletico si gode la vetta solitaria.

Nell'ultima gara domenicale l'Espanyol, impegnato in casa contro il Rayo Vallecano, prima si illude di aver vita facile passando in vantaggio alla prima occasione con il gol di Stuani al 3', poi subisce la rimonta dei biancorossi a cavallo di primo e secondo tempo che con Falque e l'ex Cagliari Larrivey ribaltano il risultato. I catalani strappano un punticino nel finale grazie al 2-2 firmato Colotto all'88' che permette di conservare il nono posto ad un punto dal Valencia. Il Vallecano supera invece l'Elche, portandosi a quota 37 come Celta e Granada.