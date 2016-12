17 maggio 2014 Liga: l'Atletico Madrid è campione Finisce 1-1 la sfida decisiva del Camp Nou contro il Barcellona: al gol di Sanchez risponde Godin. Ed è festa dei Colchoneros Tweet google 0 Invia ad un amico

14:48 - L'Atletico Madrid è campione della Liga: è la sentenza al termine della sfida col Barcellona al Camp Nou. Finisce 1-1, risultato che porta in trionfo i Colchoneros, al decimo titolo spagnolo. Gara in salita per gli uomini di Simeone, che perdono subito Diego Costa e Arda Turan per infortunio e poi subiscono il gol di Sanchez al 34'. Ma l'Atletico reagisce: nella ripresa palo di Villa e al 3' il pareggio di Godin di testa che vuol dire festa.

Tutto in una partita. Camp Nou da urlo, colori blaugrana ovunque per sostenere la squadra del Tata Martino e spingerla alla vittoria. Serve soltanto quella ai padroni di casa. Ma di fronte si è ritrovata una squadra tutto cuore, che neppure le tegole degli infortuni prima di Diego Costa (ricaduta del problema muscolare alla coscia) e poi di Arda Turan (colpo all'anca in uno scontro con Fabregas) ha messo in ginocchio. Lacrime degli infortunati in panchina, consolati dal condottiero Simeone, ma doppia grinta in campo. Al 34' Alexis Sanchez rompe gli equilibri con una fucilata incredibile di destro, che sorprende Courtois sul suo palo. Il pubblico sugli spalti impazzisce. I Colchoneros accusano il colpo ma poi chiudono in avanti la prima frazione.



Pronti via nella ripresa ed è subito Atletico con il clamoroso palo di Villa. Ma è l'avvisaglia del gol del pareggio che arriverà al terzo minuto: angolo dalla destra e colpo di testa vincente di Godin, salito in cielo nell'occasione. Al 17' Tata Martino manda in campo Neymar per Pedro. Gol annullato per fuorigioco a Messi, che poi calcia sulla barriera una punizione da posizione favorevole. Dentro anche Xavi, a sorpresa lasciato in panchina, per Fabregas. Ma il forcing finale del Barcellona trova un muro. Finisce 1-1 e l'Atletico può festeggiare il suo decimo titolo spagnolo, interrompendo il duopolio Barcellona-Real Madrid che durava da nove anni. L'ultimo 'intruso' tra le due fu Rafa Benitez nel 2004 con il suo Valencia. E ora per Simeone e i suoi uomini testa alla finale di Champions League.

BARCELLONA: MARTINO UFFICIALIZZA L'ADDIO

Gerardo "Tata" Martino lascia la guida tecnica del Barcellona. Lo ha annunciato lui stesso nel dopo-partita della sfida che i suoi hanno pareggiato per 1-1 con l'Atletico Madrid neo-campione di Spagna. "Voglio comunicarvi che, d'accordo con il club, non sono più l'allenatore del Barcellona", ha detto l'argentino. Ha parlato anche il presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, per dire che "ora comincerà un periodo di profondi cambiamenti. "Domenica - ha aggiunto - sarà un giorno di riflessione, poi a cominciare da lunedì ci riuniremo e prenderemo delle decisioni. Molte cose sono già fatte, e mano mano che procediamo comunicheremo le novità".