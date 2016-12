Liga: l'Athletic Bilbao cade in casa del Malaga

00:16 - L'Athletic Bilbao si può battere. Dalla Rosaleda arriva un messaggio incoraggiante per il Napoli: nella prima giornata di Liga i baschi, prossimi avversari dei partenopei in Champions, cadono 1-0 in casa del Malaga al termine di una sfida ad alta tensione. Rete decisiva di Luis Alberto al 35', i padroni di casa finiscono in nove per le espulsioni di Duda e Antunes e all'Athletic viene annullata una clamorosa rete del portiere Iraizoz in mischia.

Sfida maschia, molto più di quanto ci si potesse aspettare in un esordio di campionato.

L'Athletic scende in campo con la stessa formazione presentata al San Paolo, Valverde sceglie di non far riposare nessuno dei suoi titolari in vista della sfida da dentro o fuori del Nuevo San Mamés contro il Napoli. I padroni di casa, dopo una buona partenza, trovano il vantaggio al 35': un errore di Gurpegi favorisce l'eterno Santa Cruz che viene steso in uscita da Iraizoz; dal dischetto va Luis Alberto che prima vede il suo penalty intercettato e poi ribadisce in rete a porta vuota.

Nella ripresa piovono i cartellini e il nervosismo cresce oltremodo: l'Athletic non riesce a trovare la via del pari, il Malaga rimane addirittura in nove. All'89' Duda si fa cacciare per una stupida manata a Muniain, al 92' Antunes entra con un tackle scriteriato su Susaeta e si becca il rosso diretto. Nel recupero succede di tutto: prima il portiere Iraizoz sale su un angolo, segna un gran gol di testa e vede la sua rete annullata per un fallo di confusione; poi Aduriz viene steso in area da Kameni ma il pessimo arbitro Mateu Lahoz lascia correre. Finisce 1-0 per il Malaga, l'Athletic esce coi nervi a fior di pelle dalla Rosaleda. Per il Napoli non può che essere una buona notizia.

Finisce 1-1 l'altro big match di giornata tra Siviglia e Valencia. Bravi gli ospiti a non mollare fino all'ultimo e a trovare all'88' con il colpo di petto di Orban un meritato pari, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione diretta di De Paul (entrato in campo da un solo minuto). Ad aprire le danze era stato Vidal, abile a ribadire in rete una sua stessa conclusione parata da Alves su assist di Carlos Bacca. Parte male invece la Liga del Deportivo La Coruna, che si fa battere 2-1 in casa del Granada: decisive le marcature di Rochina e Babin, che ribaltano lo 0-1 iniziale di Cavaleiro.