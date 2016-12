Liga: il Real resta in scia, 4-0 all'Osasuna

23:13 - Il Real Madrid non molla. Nell'anticipo della 35esima giornata di Liga gli uomini di Ancelotti sconfiggono 4-0 l'Osasuna al Bernabeu e si portano a - 3 dalla capolista Atletico Madrid, impegnata domenica sull'ostico campo del Valencia. Decidono una doppietta di Ronaldo, che sale a quota 30 in campionato, e i centri di Sergio Ramos e Dani Carvajal. Miglior preparazione per il ritorno di Champions contro il Bayern non poteva esserci.

Senza storia la sfida del Bernabeu: dopo la partita all'italiana giocata pochi giorni fa contro il Bayern, le Merengues tornano al consueto possesso palla e non lasciano scampo all'Osasuna, che ora rischia grosso in ottica retrocessione (è infatti quartultimo a 35 punti, il Valladolid con una vittoria lunedì a Vigo può agganciarlo). E' Ronaldo con un'invenzione a trovare l'1-0 già al 6': gran botta da fuori area, Andres Fernandez s'impappina e la sfera finisce in rete. Per il raddoppio bisogna aspettare il 52', ed è ancora CR7 con un siluro da fuori a freddare le velleità degli ospiti. Poi ci pensano Sergio Ramos, al 60' con un colpo di testa su assist di Di Maria, e Carvajal, all'83' con un'incornata su passaggio di Isco, ad arrotondare il risultato. Il Real sale ad 82 punti e mette pressione all'Atletico: e non bisogna dimenticare che gli uomini di Ancelotti devono ancora recuperare una gara di campionato.