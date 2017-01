Liga: il Real non sbaglia, tris e primato

10:13 - Missione compiuta. Il Real Madrid batte 3-0 il Levante e riconquista la vetta solitaria della Liga portandosi a +3 sull’Atletico Madrid e a +4 sul Barcellona. La squadra di Ancelotti, che colpisce anche tre legni, apre le marcature con Ronaldo (11’) e raddoppia con Marcelo (49’) prima che una goffa autorete di Karabelas (81’) completi il tabellino. Il Levante ha dovuto giocare l’ultima mezz’ora in dieci per l’espulsione di Navarro.

Il risultato al Bernabeu si sblocca all’11’ quando Cristiano Ronaldo, su corner di Di Maria, salta più in alto di tutti e con un preciso colpo di testa trafigge Navas che, pochi minuti prima, si era esibito in una parata miracolosa su un destro al volo dello stesso portoghese. L’occasionissima per il raddoppio arriva nei minuti di recupero quando Benzema, su cross di Marcelo, colpisce il palo con un colpo di testa a botta sicura leggermente deviato da Navas.Il Real archivia la pratica Levante nella ripresa. Al 49’ Marcelo riceve palla da Ronaldo, si libera di Navarro con una finta di corpo e va segno con un gran destro a giro. La partita, già terribilmente complicata per gli ospiti, diventa impossibile al 64' quando l'arbitro espelle Navarro per un fallo da dietro su Cristiano Ronaldo: provvedimento forse eccessivo che scatena la rabbia del tecnico del Levante, Joaquin Caparros, furibondo in panchina.

Dopo un altro legno di Benzema, che di testa al 72’ colpisce la parte superiore della traversa, la squadra di Ancelotti cala il tris all’81’ grazie a Karabelas che, su un cross innocuo di Marcelo dalla sinistra, trafigge il proprio portiere con un gran tiro al volo firmando così una clamorosa autorete. Prima del triplice fischio finale c’è tempo per assistere a un’altra traversa del Real, stavolta centrata da Ronaldo con un colpo di testa da due passi.



Nell'ultimo match della domenica, infine, il Valencia non è andato oltre l'1-1 interno con l'Athletic Bilbao: in rete Alcacer per i padroni di casa e Aduriz su rigore per i baschi.