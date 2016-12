Liga, il Real Madrid batte 3-0 il Getafe e si riporta in vetta 

23:39 - Il Real Madrid risponde a Barcellona e Atletico Madrid, vincitrici sabato con Vallecano e Valladolid, e si riporta in vetta con le rivali grazie al successo per 3-0 sul campo del Getafe nella 24esima giornata della Liga spagnola. La squadra di Ancelotti, senza lo squalificato Cristiano Ronaldo, si affida a Benzema, Bale e Jesè: proprio il talentino firma il gol del vantaggio al 5’. Al 27' raddoppia Benzema, chiude tutto Modric al 66'.

E' Jesé a sbloccare il risultato: penetrazione da sinistra, entra in area e col destro spedisce il pallone sul palo lontano. Al 27' il raddoppio del Real è firmato da Benzema che riceve in area un traversone da sinistra di Di Maria, controlla e trafigge il portiere tra le gambe. Nella ripresa, al 66', Marcelo appoggia al limite per Modric che si coordina e con un destro rasoterra a fil di palo realizza il 3-0. Prima del Madrid ha giocato il Granada che ha vinto 1-0 contro il fanalino di coda Betis grazie alla rete di Piti al 31'. Festeggia anche l'Espanyol che supera per 2-1 fuori casa l'Athletic Bilbao mentre finisce 0-0 la sfida tra Siviglia e Valencia.