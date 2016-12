Liga, il Barcellona vince il Clasico: Real battuto 4-3

10:19 - Un Clasico epico al Santiago Bernabeu dove il Barcellona ha battuto 4-3 il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Bellissima la sfida valida per la 29esima giornata, segnata dalla tripletta (due rigori) di Lionel Messi. I blancos, avanti 2-1 con doppietta di Benzema, e poi sul 3-2 con rigore di Ronaldo, si sono dovuti inchinare ai blaugrana del Tata Martino, ora ad un solo punto in classifica, che vede in testa a quota 70 Real e Atletico.

La partita del Bernabeu inizia fortissimo e al 7' il Barcellona trova subito l'1-0 con Iniesta che controlla il filtrante di Messi e spedisce un missile sotto la traversa. La reazione del Real Madrid è violenta e dopo una rete divorata, Benzema firma i due gol che ribaltano il discorso. Al 20' svetta di testa sopra Mascherano e incorna piegando le mani ad un incerto Valdes. Al 24' ancora Di Maria mette in mezzo da sinistra, Mascherano buca l'intervento, il francese controlla e trafigge Valdes. Poi, dopo che Piquè salva sulla linea sempre su Benzema, arriva il 2-2 del Barcellona: lo firma Messi al 42' sbrogliando un batti e ribatti nell'area merengue con il suo proverbiale sinistro rasoterra.

Nella ripresa sempre Benzema al 52' sfiora il gol tirando addosso a Valdes da buona posizione ma il gol del 3-2 del Real arriva poco dopo, al 55', con Ronaldo su calcio di rigore, concesso per fallo di Dani Alves sullo stesso CR7 avvenuto però appena fuori dall'area.

La replica del Barcellona non si fa attendere e dopo dieci minuti Sergio Ramos stende Neymar in area: rosso al difensore e rigore per i blaugrana, trasformato da Messi per il 3-3.

La squadra di Martino non si accontenta, vuole i tre punti e li trova, grazie a un altro penalty, arrivato dopo un clamoroso palo colpito da Dani Alves con un siluro dal limite. All'83' Xabi Alonso è ingenuo e stende Iniesta in area: ancora Messi si presenta sul dischetto e realizza sotto l'incrocio per il 4-3. Il Real Madrid chiude con una cocente sconfitta e con parecchio nervosismo. La Liga è riaperta perché i blancos sono sì ancora in vetta, ma appaiati all'Atletico Madrid a 70 punti e con il Barcellona subito dietro a 69.

Superbo Lionel Messi che diventa il recordman di reti nel Clasico (21, superato Di Stefano fermo a 18), e il secondo marcatore di sempre nella storia della Liga (236, davanti a Hugo Sanchez con 234 e dietro solo a Telmo Zarra con 251).