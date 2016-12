Liga: il Barcellona si arrende, 2-2 col Getafe

00:02 - Clamoroso 2-2 al Camp Nou tra il Barcellona e il Getafe. Con questo punto i blaugrana, staccati di 3 lunghezze dall'Atletico Madrid capolista ma con una gara in più, possono forse definitivamente dire addio alla Liga. Nell'anticipo della 36esima giornata, la squadra del Tata Martino va in vantaggio due volte con Messi e Sanchez ma Lafita, autore di una doppietta, gela i catalani nel recupero. Il Getafe sale a 3 punti sulla zona retrocessione.

Alla prima casalinga dalla scomparsa di Tito Vilanova, il Barcellona abbandona le speranze di vincere il campionato. In un Camp Nou sensibilmente emozionato, la gara si mette subito in discesa per i blaugrana che al 23' passano in vantaggio con Leo Messi che, servito da Dani Alves, mette dentro col sinistro. Galvanizzato dal vantaggio, il Barça sfiora il raddoppio con Pedro ma il suo tiro viene respinto dal portiere ospite. Al 37' gli ospiti raggiungono il pareggio con Lafita che si porta avanti il pallone col petto (sospetto tocco di mano) e col destro beffa Pinto. La rete, prima annullata dall'arbitro, viene convalidata dopo un consulto con gli assistenti. Nella ripresa il Barcellona si getta in avanti alla ricerca del gol del 2-1. Sanchez colpisce in pieno la traversa con un colpo di testa al 53' ma al 67' è bravissimo a mettere in rete un pallone calciato da Pedro e ribattuto dalla difesa del Getafe. I catalani, sull'onda dell'entusiasmo, sfiorano la terza rete con Dani Alves prima e con Messi poi ma in entrambi i casi il pallone si spegne sul fondo. E così nel secondo dei tre minuti di recupero arriva la più grande delle beffe: su cross di Gavilan dalla sinistra, Lafita colpisce indisturbato di testa in rete regalando un punto per la salvezza al Getafe e una grande delusione per tutti i tifosi del Barcellona.

Nelle altre partite colpo esterno dell'Elche che batte 1-0 il Malaga e fa un passo verso la salvezza, decide la rete di Rodriguez all'11'. Non si ferma più, invece, il Celta Vigo di Luis Enrique, 2-0 sul campo dell'Osasuna con doppietta di Nolito al 20' e al 34'. In serata arriva anche la vittoria del Valladolid in casa contro l'Espanyol, la sfida salvezza viene decisa da un gol di Rukavina al 20'.