Liga: il Barcellona non sbaglia, 4-1 al Siviglia

23:18 - Nella 23esima giornata di Liga, il Barcellona supera 4-1 il Siviglia e non fallisce l'occasione di agganciare in testa al campionato le due squadre di Madrid a quota 57 punti. Sotto il diluvio andaluso i blaugrana prima vanno sotto al 15' con la rete firmata Moreno, ma poi ribaltano il risultato grazie ai gol di Sanchez e Messi. Nella ripresa gli ospiti dilagano con la doppietta di Messi su assist di Iniesta e con il pallonetto di Fabregas.

Il Barcellona scende in campo con il classico 4-3-3 affidandosi in avanti al tridente Sanchez-Messi-Pedro; il Siviglia risponde con una formazione più coperta ma rapida e pronta a distendersi in contropiede grazie alla velocità di Gameiro e Vitolo in supporto dell'unica punta Bacca.

Gli ospiti guadagnano metri con il classico fraseggio ma gli andalusi mettono ben presto da parte timori reverenziali e al 15' colpiscono con il diagonale sinistro di Alberto Moreno che, leggermente deviato da Bartra dopo un bello scambio in area blaugrana di Rakitic e Figueiras, si insacca alle spalle di Valdes per l'1-0.

Cresce di intensità la pioggia sul match, e cresce anche il Siviglia che al 20' va vicinissimo al raddoppio con Bacca che di testa colpisce il palo sulla punizione battuta da Rakitic. Il Barça tira per la prima volta verso la porta di Beto al 23' ma è ancora Rakitic a far tremare i tifosi catalani sfiorando il palo dal limite dell'area dopo una gran ripartenza biancorossa. Nel giro di 10' però, cambia tutto: al 34' Sanchez rimette le cose a posto con un colpo di testa su assist di Messi e al 44' lo stesso argentino trova un gran gol dal limite con il mancino per il 2-1. Al ritorno in campo Vitolo si divora il pareggio calciando fuori con il destro sull'uscita di Valdes dopo l'errore da ultimo uomo di Montoya e al 54' il portiere blaugrana si supera respingendo prima il destro da fuori di Bacca e poi il tap-in di Gameiro. Il Barça assorbe il pericolo e torna a macinare gioco: un minuto dopo è ancora Messi, su assist per vie centrali di Iniesta, a trovare il colpo da biliardo tra i due centrali difensivi del Siviglia che vale il 3-1.

La partita si inasprisce e fioccano diversi cartellini gialli da entrambe le parti; al 73' Bacca prova a riaprire la gara ma il suo destro sul primo palo trova soltanto l'esterno della rete. Nel finale il Barça dilaga e trova il poker all'87' con Cesc Fabregas, subentrato al posto di Pedro: assist di Sanchez e pallonetto delizioso del centrocampista che batte Beto in uscita.

Dopo il passo falso contro il Valencia i catalani tornano alla vittoria e, in attesa di affrontare nella prossima giornata il Rayo Vallecano, tengono aperta la corsa a tre in testa alla Liga.