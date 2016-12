Liga: frena il Barcellona e il Siviglia lo raggiunge, 1-0 Atletico

10:15 - Primi punti persi nella Liga per il Barcellona. I blaugrana non vanno oltre lo 0-0 a Malaga e vengono raggiunti in testa alla classifica dal Siviglia, vincente per 1-0 sulla Real Sociedad grazie a una rete di Deulofeu. Al terzo posto, a -2, c'è l'Atletico Madrid, che ha espugnato per 1-0 il campo dell'Almeria con un gol del difensore brasiliano Miranda, bravissimo a incornare di testa il perfetto angolo calciato da Koke.

Crolla l'Athletic Bilbao che, dopo aver eliminato il Napoli dalla Champions League, sembra in netta difficoltà in campionato. I baschi infatti perdono 2-1 sul campo del Rayo Vallecano e restano con soli tre punti in classifica. Passata in vantaggio con Aduriz, la squadra di Valverde subisce la rimonta dei padroni di casa con doppietta di Leo Baptistao. Si chiude infine sull'1-1 la sfida Eibar-Villarreal.