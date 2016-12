Liga: Fausto Rossi condanna il Barça, gioia Valladolid

11:03 - La 27esima giornata di Liga regala subito una grande sorpresa: un bruttissimo Barcellona perde 1-0 sul campo del Valladolid. A decidere è l'ex centrocampista della Primavera della Juventus, Fausto Rossi che condanna così la squadra del Tata Martino a una sconfitta che può costare caro. I blaugrana, attualmente a quota 63, rischiano di venire superati al secondo posto dall'Atletico Madrid, impegnato questa sera sul campo del Celta Vigo.

Martino sceglie l'attacco pesante con Pedro, Neymar e Messi. I primi minuti sono un monologo del Barcellona che tiene palla e cerca di gestire il gioco con personalità. Al 17' però il Valladolid passa a sorpresa in vantaggio con Fausto Rossi che batte Valdes spedendo in rete una palla vagante in area dopo un tiro di Guerra ribattuto dalla difesa blaugrana. Per il centrocampista italiano in prestito dalla Juventus è il primo gol in Liga. Sul finire del primo tempo comincia il duello a distanza tra Messi e Marino col portiere del Valladolid bravo a bloccare i due tiri della Pulce. A inizio ripresa Neymar si mangia un gol sparando altissimo con il sinistro a pochi passi dalla linea di porta. Il Barcellona non riesce a portare altri grandi pericoli dalle parti di Marino: all'83' è addirittura il Valladolid a sfiorare il raddoppio con una ripartenza veloce di Oscar, spedita sopra la traversa da Oscar. Il Barcellona perde così 1-0 compromettendo il suo cammino nella Liga. Il Valladolid sale a quota 26, in piena lotta per non retrocedere.



Al termine del match il Real Madrid ha chiamato Fausto Rossi ringraziandolo per aver segnato il gol che potrebbe permettere alle Merengues di volare a più quattro sul Barcellona. Inoltre, i Blancos hanno invitato al Santiago Bernabeu l'ex giocatore del Brescia per vedere la partita contro il Levante.