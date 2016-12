Liga: doppio Messi e Munir, il Barcellona parte bene

23:50 - Il Barcellona non sbaglia ed inizia col piglio giusto la Liga 2014-2015: al Camp Nou i blaugrana battono 3-0 l'Elche, grazie a due gol del solito Messi (una rete per tempo, per il terzo anno consecutivo doppietta alla prima di campionato) e al centro del gioiellino Munir. Gara controllata dall'inizio alla fine per i ragazzi di Luis Enrique, nonostante l'espulsione al 44' del primo tempo di Mascherano, per fallo da ultimo uomo.

Pronti via e il match inizia con un'invasione di campo: un gatto nero corre libero sull'erba di Barcellona. Scaramanzia e brutti presagi a parte, Luis Enrique deve fare a meno di tre pezzi da novanta: Neymar, Suarez e Piquet. In ogni caso i blaugrana partono subito forte: Munir si presenta centrando una traversa al 22'. Il giovane classe 1995 è subito imitato da Iniesta: strepitoso colpo mancino dal limite e palla di nuovo sul montante. Ci prova anche Dani Alves, ma tocca a Messi sbloccare il match: al 42' l'argentino fa tutto da solo e conclude con un sinistro chirurgico che spacca la partita. Al 43' uno sciagurato colpo di testa di Busquets costringe Mascherano al fallo da ultimo uomo su Rodrigues lanciato a rete: rosso inevitabile, Barcellona in dieci uomini al riposo. Nella ripresa il copione non cambia: l'Elche fatica tantissimo a contenere i catalani, che dopo una manciata di secondi dall'avvio raddoppiano con Munir. Lancio lungo per lo spagnolo, esterno mancino e gol del 2-0 all'esordio in prima squadra: serata da incorniciare per lui. Al 63' cala il sipario sull'incontro, dominato in lungo e in largo dal Barcellona: solita azione personale e (solita) doppietta per Leo Messi, che in maglia blaugrana non sbaglia un colpo. Colpo da biliardo mancino, 3-0 e terza doppietta all'esordio negli ultimi tre anni di Liga. C'è spazio per un tentativo di Pedro, neutralizzato da Tyton e poco altro. Primo squillo di Luis Enrique a Real Madrid e Atletico, in campo domani sera. Ma è solo l'inizio...