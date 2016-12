Liga: doccia fredda Real Madrid, solo 1-1 col Valladolid

10:26 - Doccia fredda per il Real Madrid sul campo del Vallodolid. La squadra di Ancelotti si fa bloccare sull'1-1 nel recupero della 34.esima giornata della Liga compromettendo le speranze di conquistare il titolo. I Blancos perdono subito Ronaldo, fuori per un problema muscolare, ma ci pensa Sergio Ramos a sbloccare il risultato su punizione. Nel finale però arriva il pareggio di Osorio che gela il Real, bloccato a -4 dall'Atletico capolista.

La gara al José Zorrilla di Valladolid comincia subito con il piede sbagliato per i blancos. Al 9' Cristiano Ronaldo si ferma e chiede il cambio per il riacutizzarsi dei guai muscolari che l'hanno tormentato per gran parte della stagione. Al posto del portoghese entra Morata, oggetto del desiderio di Inter e Juventus. Ci si aspetta un acuto di Benzema o Di Maria, invece è Sergio Ramos a firmare l'1-0 al 35': lo spagnolo colpisce direttamente su punizione, grazie anche alla complicità del portiere avversario Jaime, e firma il suo quarto gol in campionato. I padroni di casa, in piena bagarre per non retrocedere, sfiorano più volte il pareggio ma devono aspettare fino all'85', quando Osorio riesce ad anticipare i difensori del Real su un calcio d'angolo e di testa fulmina Casillas. La rete dell'attaccante colombiano, oltre ai tifosi del Valladolid, fa esultare i tifosi di Atletico e Barcellona e mette con ogni probabilità la parola fine alla corsa dei blancos per il titolo.