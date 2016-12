Liga: crollo Barcellona, goleada Real

10:30 - Gli anticipi della 33a giornata di Liga sorridono al Real Madrid che batte in casa 4-0 l'Almeria (gol di Di Maria, Bale, Isco e Morata) e sorpassa così il Barcellona, sconfitto 1-0 sul campo del Granada con rete di Brahimi. La squadra di Ancelotti, inoltre, aggancia, almeno per una notte, i cugini dell'Atletico in vetta a 79 punti, uno in più sui blaugrana che, dopo l'addio alla Champions, vedono allontanarsi il titolo perdendo 1-0 a Granada.

Con Cristiano Ronaldo ancora ai box, il Real si affida in avanti al tridente composto da Bale, Benzema e Di Maria. Ed è proprio l'argentino ad aprire le marcature al 28’ con un tiro a giro di sinistro che si infila in rete dopo una bella serpentina in area. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio degli uomini di Carlo Ancelotti con Bale che lascia partire un sinistro che piega le mani di Esteban. Al 56' è il momento di Isco che riceve palla da Benzema ed infila di destro sul primo palo. Nei minuti finali c'è gloria anche per Morata, subentrato a Bale: il numero 21 del Real non sbaglia tutto solo davanti a Esteban. Il Real torna così in vetta alla Liga, almeno per una notte in attesa della gara dell'Atletico, impegnato domenica sul campo del Getafe.

Doccia gelata per il Barcellona che, dopo la bruciante eliminazione ai quarti di finale di Champions per mano dell’Atletico Madrid, rimedia un pesante ko anche nella Liga: Messi e compagni vengono sconfitti 1-0 dal Granada complicandosi terribilmente la strada verso il titolo. La squadra allenata da Alcaraz, che era reduce da tre sconfitte consecutive, colpisce con Brahimi in apertura e si salva grazie ai miracoli del suo portiere. Avvio shock per i blaugrana di Martino. Siamo al 16’ quando Song perde palla a metà campo e innesca il contropiede del Granada: Rico lancia in profondità Brahimi, difesa del Barça bucata centralmente e Pinto non può farci nulla. La reazione del Barcellona non si fa attendere e cresce d’intensità col passare.

Nella ripresa le occasioni da rete fioccano ma il portiere del Granada, Karnezis, è in serata di grazia: al 54’ si distende e dice no a Fabregas poi, dopo essere stato risparmiato da Neymar che non inquadra lo specchio della porta da due passi, si supera andando a deviare un sinistro di Messi destinato all’incrocio dei pali. Al 79’ il pareggio della squadra di Martino sembra cosa fatta: Neymar si presenta a tu per tu con Karnezis, lo evita con un dribbling secco e calcia verso la porta dove, però, sulla linea c’è Ilori che salva miracolosamente il Granada.

Si gioca a senso unico: ci prova anche Iniesta, alto di poco. Gli ultimi minuti sono in apnea per i tifosi di casa ma quando, dopo quattro minuti di recupero, arriva il triplice fischio di Delgado Ferreiro, lo stadio Los Carmenes esplode di gioia. Il Granada fa festa, il Barcellona si lecca le ferite per una sconfitta che rischia di compromettere la corsa verso la conquista della Liga.