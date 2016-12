Liga, crisi Real Madrid: "Chiediamo scusa ai tifosi"

12:38 - Dopo tre mesi da sogno, il Real Madrid si sveglia e si scopre vulnerabile. Le due sconfitte in meno di una settimana contro Barcellona e Siviglia hanno complicato la corsa al titolo: i Merengues sono ora terzi in classifica a -3 dalla capolista Atletico. "Avevo detto che i momenti difficili sarebbero arrivati", ha spiegato il tecnico Ancelotti al termine della sfida del Sanchez-Pijuan. Va oltre Xabi Alonso: "Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi".

"E' un campionato molto complicato - ha proseguito Ancelotti -, siamo in tre là davanti e in ogni partita si possono perdere dei punti. Dobbiamo pensare a noi stessi, secondo me la Liga si può ancora vincere: tutto è possibile, siamo solo a tre punti dall'Atletico e a due dal Barcellona". Intanto però i quotidiani spagnoli si sono scatenati: "Come regalare la Liga in tre giorni", è il titolo eloquente della versione online di Marca. Per Ancelotti si tratta del primo vero momento di difficoltà da quando è alla guida dei blancos. Il tempo e i mezzi per superarlo, di certo, non mancano...