Liga: Benzema-Ronaldo, il Real stende il Cordoba

11:22 - Ad un Real Madrid piuttosto opaco bastano le reti di Karim Benzema e Cristiano Ronaldo per spezzare la resistenza del Cordoba. Nella prima giornata di Liga, al Santiago Bernabeu, i campioni d'Europa sconfiggono 2-0 la neopromossa grazie ad un'inzuccata del francese al 30' e ad un destro di CR7 al 90'. Fa peggio l'Atletico Madrid dello squalificato Simeone: i Colchoneros non vanno oltre lo 0-0 in trasferta sul campo del Rayo Vallecano.

Il tecnico di Reggiolo ripresenta Arbeloa terzino destro e lascia in panchina Carvajal, mentre con l'addio di Di Maria è James Rodriguez a comporre con Kroos e Modric il tridente di centrocampo; davanti spazio a Bale-Benzema-Ronaldo. Il Cordoba, che schiera a centrocampo l'italiano Fausto Rossi, è però cliente ostico per le Merengues: la pressione del Real è piuttosto sterile, e già al 6' il giapponese Havenaar prova a zittire il Bernabeu con un tiro ad incrociare che termina però a lato. Al 19' Juan Carlos è autore di una grande parata sul primo tentativo verso la porta di CR7. Nulla può però il portiere al 30' sull'imperioso colpo di testa di Benzema, che svetta su un angolo perfetto di Kroos e mette dentro l'1-0.



Il Real sembra stanco e si accontenta, il Cordoba è però timido ed esce solo raramente dalla sua metà campo: l'occasione per gli ospiti arriva al 71', quando Xisco mette dentro su un cross dalla sinistra ma viene correttamente pescato in posizione di fuorigioco. Nel frattempo Isco entra al posto di un James Rodriguez non certo brillante e la manovra dei Blancos guadagna in termini di fluidità. A chiudere i conti ci pensa Ronaldo al 90' con un destro da fuori su cui Juan Carlos s'impappina: si tratta dell'undicesimo centro consecutivo del portoghese al Bernabeu in partite di Liga. C'è spazio solo per un brivido al 92', quando Fidel si mangia un gol fatto a tu per tu con Casillas. Finisce 2-0 per un Real Madrid da cui, senza dubbio, ci si attende ben altro.

L'ATLETICO MADRID NON SFONDA

Parte con uno 0-0 la Liga 2014-15 dei campioni in carica. Nella prima giornata di campionato l'Atletico Madrid non va oltre il pari a reti bianche sul campo del Rayo Vallecano, in uno dei derby di Madrid: deficitario soprattutto il secondo tempo dei Colchoneros, apparsi stanchi dopo le fatiche di Supercoppa. Diego Simeone sconta la prima delle otto giornate di squalifica e assiste dalla tribuna stampa alla partita.A tre giorni dal trionfo nella Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid, dunque, l'Atletico lascia per strada i primi due punti del suo campionato. Contro un Rayo Vallecano guardingo e concentrato sulla fase difensiva, i Colchoneros non riescono a trovare i giusti meccanismi e devono accontentarsi dello 0-0: partita non dissimile da molte dello scorso anno, la differenza la fa la scarsa lucidità in zona gol dei campioni in carica. Nel primo tempo, infatti, l'Atletico di occasioni ne crea svariate: dal diagonale di Griezmann al 18' parato da Cristian Alvarez alla doppia opportunità per Mandzukic tra 25' e 26'. Il croato, match winner contro le Merengues, spreca parecchio e nella ripresa lascia spazio a Hector. Il cambio del 'Mono' Burgos, suggerito dalla tribuna da Simeone, ingarbuglia ancora di più le trame offensive dell'Atletico, che nella ripresa cala notevolmente d'intensità e deve ringraziare Moyà, abile all'80' a salvare sul tentativo ravvicinato di Manucho. Finisce 0-0, un Atletico stanco e privo di mordente inizia la Liga con un pareggio che lascia perplessi.