Liga: Barcellona super, ma il Siviglia non molla

10:12 - Tutto facile per il Barcellona che vince 5-0 sul campo del Levante e resta da solo in testa alla Liga a punteggio pieno dopo quattro giornate. Per i blaugrana segnano Neymar (che poi si infortuna), Rakitic, Sandro, Pedro e Messi, che sbaglia anche un rigore. Non molla il Siviglia che passa 3-1 a Cordoba (doppietta di Bacca) ed è secondo a -2 dai catalani. Vincono anche il Villarreal (4-2 sul Rayo Vallecano) e l’Almeria (2-1 sulla Real Sociedad).

Il Barcellona non sbaglia un colpo e strapazza il Levante: la squadra di Luis Enrique finora ha sempre vinto e non ha ancora preso gol. A sbloccare il risultato al 34’ è Neymar che, su lancio in profondità di Messi, salta Fernandez in uscita e insacca. Pochi minuti prima grosso spavento per il brasiliano, toccato alla schiena da Rodas: si rivive per un attimo l’incubo dell’infortunio ai Mondiali, ma per fortuna il bomber blaugrana si rialza subito. Al 42’ Messi si procura un rigore ma lo fallisce calciando malamente sopra la traversa. Per il raddoppio del Barça basta attendere due minuti: Rakitic si avventa su una respinta di Simao e dal limite lascia partire un destro in controbalzo che trafigge Fernandez. Inizia la ripresa e Neymar si fa male al ginocchio: Luis Enrique lo toglie e inserisce Sandro. Ed è proprio il 19enne spagnolo a firmare il 3-0 al termine di una bella azione avviata da Busquets e rifinita da Messi. Non c’è più partita: Pedro (63’) fa 4-0, poi Messi al 77’ chiude il conto con un pallonetto di destro su svarione difensivo del Levante.

Terzo successo consecutivo per il Siviglia che espugna Cordoba. Finisce 3-1 per la squadra di Unai Emery, trascinata da un grande Bacca autore di una doppietta. L’attaccante colombiano apre le marcature all’8’ su assist di Vidal e sigla il definitivo 3-1 su rigore all’88’. Completano il tabellino del match il 2-0 Siviglia firmato all’88’ da Mbia (gran colpo di testa su punizione di Suarez) e l’unica rete del Cordoba segnato da Garcia al minuto 83. Nelle altre partite giocate oggi, successo in rimonta del Villarreal che, sotto di due reti al 29’, batte 4-2 il Rayo Vallecano al Madrigal: i gol sono di Espinosa, Musacchio e Vietto (2). Primo sorriso per l’Almeria che vince 2-1 a San Sebastian contro la Real Sociedad.