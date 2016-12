Liga: Barcellona scatenato, il derby di Madrid va all'Atletico

23:26 - Procede a gonfie vele il percorso in campionato del Barcellona, che al Camp Nou manda al tappeto con un secco 2-0 l'Athletic Bilbao nella terza giornata della Liga grazie a una doppietta di Neymar. Alle spalle dei catalani s'insedia l'Atletico Madrid, che con una grande prestazione nel derby sbanca 2-1 il Bernabeu e apre il momento di crisi del Real Madrid di Carlo Ancelotti: apre Tiago, pareggio di Ronaldo e rete decisiva di Arda Turan.

Al Camp Nou "Lucho" manda in campo il classico 4-3-3 di stampo blaugrana, con Xavi relegato in panchina per lasciare spazio a Rakitic. L'Athletic, giustiziere del Napoli nei playoff di Champions League, si presenta con un 4-2-3-1 che dopo appena centoventi secondi crea subito qualche fastidio a Claudio Bravo: tiro cross di Benat, il portiere cileno smanaccia in corner. Il Barcellona risponde immediatamente con Messi: la Pulce indirizza al volo in rete un traversone di Montoya, ma Iraizoz ci mette i piedi e salva l'Athletic. Iniesta e compagni cominciano a togliere la disponibilità del pallone agli avversari (61% contro 39 di possesso palla alla fine) e Iraizoz nel finale di primo tempo deve superarsi altre due volte: prima sul destro di collo pieno dal limite di Rakitic e poi sulla conclusione ravvicinata di Munir.



Nella ripresa Piqué entra subito al posto di Mascherano, mentre al 63' il gioiellino Munir lascia il posto a un applauditissimo Neymar: all'ex Santos bastano quindici minuti per diventare subito decisivo. L'Athletic perde palla sulla trequarti difensiva, con Messi che alza la testa e pesca l'inserimento dell'asso brasiliano. Il neo capitano del Brasile aspetta l'uscita di Iraizoz e col sinistro indirizza il pallone sul secondo palo con un preciso diagonale. Al minuto 83, con la squadra di Valverde che non riesce ad uscire dalla propria metà campo, un'altra discesa di Messi porta al raddoppio dei blaugrana: l'argentino entra in area dalla sinistra e pesca in mezzo all'area Neymar che, tutto solo, deve solo spingere in rete l'assist della Pulce. Barcellona che sale così solitario in testa alla classifica della Liga con 9 punti e con zero reti subite, e Athletic Bilbao fermo a 3 punti.



REAL MADRID-ATLETICO 1-2

Dopo aver strappato alle Merengues la Coppa di Spagna, l'Atletico Madrid di Simeone (ancora squalificato e in cabina stampa) si toglie l'enorme soddisfazione di vincere il derby al Santiago Bernabeu e di aprire ufficialmente la crisi di un Real Madrid alla seconda sconfitta consecutiva in campionato e in crisi d'identità. Dopo la batosta subita sul campo della Real Sociedad, Ancelotti schiera la formazione tipo con Ronaldo affiancato da James Rodriguez e Bale nel tridente alle spalle di Benzema; Simeone, invece, lascia in panchina Griezmann e affianca Jimenez a Mandzukic. Non c'è ancora spazio per Alessio Cerci. Al 10' ci pensa l'ex juventino Tiago a sbloccare la gara con un colpo di testa di pregevole fattura sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Real si scuote subito e sfiora la rete del pareggio prima con Benzema, poi con Ronaldo e infine con una splendida punizione di Bale su cui Moya si supera. Ma l'1-1 è nell'aria e si materializza al minuto 25: CR7 ubriaca con un doppio passo Siqueira che lo stende in area, dal dischetto il portoghese è freddo e piazza il pareggio. L'Atletico soffre tremendamente ma arriva sano e salvo al riposo e nella ripresa si scatena: il cambio decisivo arriva al 61', quando Simeone toglie Gabi per inserire Arda Turan. Ancelotti risponde inserendo il Chicharito Hernandez, al debutto, al posto di uno spento Benzema, ma deve fare i conti anche col problema James Rodriguez, che non riesce proprio ad entrare nei meccanismi delle Merengues. Il colpo del ko arriva al 77': splendida azione corale dei Colchoneros, con Juanfran che mette in mezzo dalla destra, Raul Garcia che fa velo e Arda Turan che batte un fischiatissimo Casillas con un destro al fulmicotone. Vani gli assalti finali di uno sconclusionato Real, alla seconda sconfitta consecutiva in campionato dove ha raccolto solo tre punti in altrettante giornate. L'Atletico, invece, si lancia a quota 7 all'inseguimento del Barcellona e si prepara all'esordio in Champions contro l'Olympiacos.