Liga: Atletico-Barcellona, spettacolo senza reti

11:29 - Finisce 0-0 la sfida del Calderon tra Atletico e Barcellona, big match della 19.esima giornata della Liga. Risultato nel complesso giusto: meglio i padroni di casa nel primo tempo, mentre i catalani crescono nella ripresa grazie all'ingresso in campo di Messi e Neymar, partiti entrambi dalla panchina. Le due squadre chiudono il girone di andata appaiate a quota 50 punti in classifica ma i blaugrana sono campioni d'inverno. E il Real sorride.

I catalani però si aggiudicano il titolo di campioni d'inverno per una miglior differenza reti. Primo tempo equilibrato, anche se sono i padroni di casa a farsi preferire. I Colchoneros mettono in mostra tutte le qualità che li hanno portati in vetta: squadra corta e pressing asfissiante limitano il palleggio dei catalani, che faticano a sviluppare il consueto tiki-taka. A farne le spese è soprattutto Iniesta, toccato duro in un paio di occasioni. L'Atletico parte forte, al 4' Piqué rischia l'autorete su un cross di Arda Turan, ma l'occasione più ghiotta arriva al 28' sugli sviluppi di un angolo: Miranda prolunga di testa sul secondo palo, Diego Costa prova la deviazione vincente in spaccata ma la palla finisce fuori. Il Barcellona cresce alla distanza, anche se l'unico pericolo creato nei primi 45 minuti è un tiraccio di Pedro dal limite.



Il secondo tempo si apre con il protagonista più atteso, Leo Messi, in campo al posto dell'acciaccato Iniesta. L'argentino prova subito un'accelerazione delle sue ma il suo tiro-cross al 49' viene deviato in angolo da Curtois. L'Atletico non si scompone e risponde al 60' con Diego Costa, il cui sinistro dalla distanza finisce fuori di un metro. La partita si accende, il ritmo è frenetico e i contatti rudi non mancano, anche se l'arbitro Mateu Lahoz riesce, pur con qualche sbavatura, a tenerla in pugno. Al 67' Martino si gioca anche la carta Neymar, in campo al posto di un opaco Sanchez. L'Atletico arretra il baricentro ma resta velenoso in contropiede. Finale emozionante: Messi ci prova due volte, prima con un colpo di testa male indirizzato su perfetto assist di Alba e poi con un sinistro su cui Curtois è attento, mentre la replica dei Colchoneros è affidata ancora a Diego Costa, che di testa non riesce a inquadrare la porta di Valdes. Il forcing finale dei blaugrana non dà frutti: finisce 0-0, il pubblico del Calderon applaude convinto, questo Atletico può impensierire il Barcellona fino alla fine. Di questo pareggio gode il Real Madrid, che può avvicinarsi alla vetta.



Nelle altre partite del sabato, Athletic Bilbao a valanga sull'Almeria: 6-1 il finale. Il Celta VIgo si impone per 2-1 sul Valencia. Pareggio per 1-1 tra Elche e Siviglia.