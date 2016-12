Liga: Atletico, Barcellona e Real per il titolo

15:51 - Questa sera alle ore 19 potrebbe chiudersi la Liga 2013-2014. Le tre grandi, Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid, a due giornate dal termine sono tutte in corsa per il titolo e oggi giocano in contemporanea: i Colchoneros di Simeone, capolista con 88 punti, ospitano al 'Calderon' il Malaga, praticamente salvo; i blaugrana del Tata Martino, secondi a 85, fanno visita all'Elche, a caccia di punti per festeggiare la salvezza, mentre i blancos di Ancelotti, terzi a 84, giocano a Vigo contro il Celta di Luis Enrique, prossimo allenatore del Barça e autore di un autentico miracolo in questa stagione.

Le possibili combinazioni dicono che l'Atletico potrebbe festeggiare oggi il titolo con una vittoria e contemporaneo stop del Barcellona (pari o sconfitta). Viceversa resterebbe tutto aperto: in caso di successo odierno di Colchoneros e blaugrana, diventerebbe decisivo lo scontro diretto della prossima settimana al Camp Nou, con Messi e compagni addirittura campioni in caso di vittoria. Il Real Madrid invece, dopo i pareggi con Valencia e Valladolid, non è padrone del proprio destino: per laurearsi campione deve vincere entrambe le gare e sperare che l'Atletico faccia un solo punto e il Barcellona non faccia più di 4 punti nelle ultime due giornate.