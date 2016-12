Liga: Atletico-Barcellona, corsa a due per il titolo

22:00 - Novanta minuti di fuoco al Camp Nou. Atletico Madrid e Barcellona si giocheranno la Liga nella scontro diretto in programma sabato alle 18 in casa dei blaugrana. Nella penultima giornata del torneo i Colchoneros si fanno bloccare sull'1-1 dal Malaga, mentre Messi e compagni non vanno oltre lo 0-0 sul campo dell'Elche: in classifica l'Atletico resta a +3 sul Barça. Esce dalla corsa al titolo il Real Madrid, battuto 2-0 dal Celta Vigo.

Altalena di emozioni allo stadio Vicente Calderon. Uno svarione difensivo di Alderweireld permette a Garcia di portare in vantaggio il Malaga al 65', ma dieci minuti più tardi è lo stesso Alderweireld a firmare l'1-1 di testa sugli sviluppi di un corner. Finale vibrante: gli ospiti restano in dieci per l'espulsione di Angeleri, l'Atletico si butta in avanti in cerca del gol che gli consegnerebbe il titolo e in pieno recupero ha l'occasione buona con Adrian, ma Caballero si oppone al suo destro a giro con una parata strepitosa.

L'Elche festeggia la salvezza con un turno di anticipo imponendo lo 0-0 al Barcellona. I padroni di casa si difendono strenuamente, anche se nel finale di gara hanno le occasioni migliori per conquistare i tre punti: la chance più ghiotta capita sui piedi di Rodrigues, ma il suo sinistro a dieci dal termine esce di un soffio sopra la traversa. Tra sei giorni il Barcellona sarà costretto a battere l'Atletico per confermarsi campione di Spagna: i Colchoneros avranno a disposizione due risultati su tre per conquistare la loro decima Liga, la prima dopo un digiuno di diciotto anni.

E' già fuori dai giochi il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che perde 2-0 in casa del Celta e scivola a -5 dall'Atletico: a decidere la gara è una doppietta di Charles. I blancos possono cominciare a pensare alla finale di Champions League con una settimana di anticipo rispetto ai 'cugini', che si giocheranno la stagione nel giro di sette giorni. Nelle altre gare di giornata vittorie per Almeria (0-2 sul campo del Granada), Betis (4-3 al Valladolid) e Getafe, che piega 1-0 il Siviglia atteso mercoledì prossimo a Torino per la finale di Europa League con il Benfica. Finiscono in parità Espanyol-Osasuna (1-1) e il derby basco Bilbao-Real Sociedad (1-1).