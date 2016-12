Liedholm, Tabarez, Zac, Terim. Il quinto è Allegri 

12:15 - Per il Milan di Silvio Berlusconi, in 28 anni, questo di Allegri è il quinto esonero a stagione in corso.

Liedholm-Capello – Il primo esonero nel finale di stagione 1986-’87. Berlusconi aveva già preso accordi con Arrigo Sacchi per la stagione ’87-’88, ma la crisi di risultati del Milan di Liedholm indusse il presidente a cambiare, primavera ’87, affidando la squadra a Fabio Capello che guidò il Milan nelle ultime sette giornate di campionato, centrando la qualificazione in Coppa Uefa (spareggio con la Sampdoria).

Tabarez-Sacchi – Secondo esonero a dicembre 1996. Da luglio il Milan era nelle mani di Oscar Washington Tabarez, che non aveva mai convinto il presidente. Una bruciante sconfitta a Piacenza, ed ecco l’esonero: sulla panchina rossonera riecco Arrigo Sacchi. Sei mesi, tutt’altro che memorabili.

Zaccheroni-Tassotti e Maldini – La terza volta, marzo 2001: dopo due anni e nove mesi, tocca ad Alberto Zaccheroni salutare il Milan, a causa di risultati negativi. Nemmeno Zac era mai entrato nelle grazie del presidente. Al suo posto, promossa la coppia Cesare Maldini-Mauro Tassotti. Nel loro curriculum un derby vinto 6-0.

Terim-Ancelotti – Sempre nel 2001, ma nel tardo autunno, ecco il quarto cambio: via il turco Terim, una scommessa azzardata in casa rossonero; per arrivare a Carlo Ancelotti, scaricato a giugno dalla Juventus e fortemente voluto sia da Berlusconi sia da Galliani. Non a caso, Ancelotti è stato l’allenatore che più a lungo ha occupato la panchina del Milan: fino a giugno 2009, quasi otto anni.