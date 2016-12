Licenza Uefa, Ghirardi è una furia: "Potrei lasciare"

10:21 - "Queste cose ti fanno passare la voglia. Da questo mondo me ne vado se la situazione non si chiarisce". Dopo la gioia della qualificazione europea, la rabbia e lo sconforto per la possibilità, per nulla remota, che l'Europa League sfumi per via della licenza Uefa. Tommaso Ghirardi, presidente del Parma, è una furia: "E' una vergogna quello che sta accadendo: ho versato 13 milioni e non partecipo alle coppe per 300mila euro".

Le parole di Ghirardi alla Gazzetta dello Sport sono allo stesso tempo dure e amare. Non capisce, non si capacita, ed è disposto a tutto pur di salvare l'Europa che il suo Parma ha conquistato con così tanta fatica. E grande merito: il 28 maggio si esprimerà sulla vicenda l'Alta Corte del Coni, terzo e ultimo grado di giudizio. Dopo di che non ci saranno altre vie d'uscita, altre scappatoie. Dentro o fuori. Oggetto della discussione, come detto, le ritenute Irpef per 300mila euro che avrebbero dovuto essere pagate entro il 31 marzo e che il Parma pensava di poter conguagliare entro il 30 giugno. Di qui la mancata concessione della licenza e i primi due gradi di giudizio che hanno "condannato" il Parma. Il Torino spera in un ripescaggio, quindi, ma Ghirardi avverte: "Potrei lasciare il calcio".