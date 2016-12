Lewandowski cerca casa a Monaco e pensa alla casa incendiata da Breno

17:21 - Non è ancora arrivato a Monaco e già Robert Lewandowski comincia a far parlare di se. L'attaccante polacco, in procinto di arrivare alla corte di Guardiola, sta cercando casa in Baviera e starebbe valutando anche l'acquisto dell'appartamento incendiato (adesso ricostruito) da Breno il 24 settembre 2011. Incendio doloso che è costato al brasiliano più un anno di detenzione: dal luglio 2012 all'agosto 2013, quando è stato scarcerato per buona condotta.

La casa di 388 metri quadri, ora completamente ristrutturata e pronta a ricevere un nuovo residente, si trova in un condominio di lusso a sud di Monaco. Nove camere da letto, una piscina e perfino una palestra, il tutto per l'"economico" prezzo di 22.500 euro al mese.