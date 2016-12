Lettera con proiettile per Genny 'a Carogna: "Hai le ore contate"

17:21 - Una lettera con la foto di Gennaro De Tommaso, noto come Genny 'a Carogna, un proiettile attaccato con del nastro adesivo e una lunga serie di minacce. E' questo il contenuto della missiva arrivata alla redazione de Il Mattino: "Stai attento, avanzo di galera. Hai le ore contate. Penserai che sia una semplice minaccia. Aspetta e vedrai. Morte agli ultras!!! Carogna, attento a te, ai tuoi familiari e a tutti quei coglioni che sono alle tue spalle!!!".

E ancora: "Vogliamo far pervenire al camorrista che appare in foto, Gennaro De Tommaso, il presente avvertimento, un risposta a quella scritta sul petto che auspica la liberazione del mafioso Speziale, assassino dell'ispettore Raciti"Infine le minacce si allargano al Napoli e ai media: "Anche voi della Società Calcio Napoli non siete esenti da responsabilità, così come i mass media che pubblicano solo ciò che fa loro comodo. Questa farsa è stata organizzata con l'assenso della federazione calcio e con la collaborazione dell'operatore tv della Rai. Vi seguiremo nei vostri spostamenti ed al momento opportuno colpiremo!! Che il tifoso napoletano ferito a Roma muoia a presto!! Non dorma tranquillo nemmeno il cronista Tv. Ogni promessa è un debito".