Leonardo: "A luglio torno in panchina"

15:30 - Leonardo e l'Inter. Tutto finito? Per due-tre mesi, si è parlato di Leo: torna all'Inter come manager, come allenatore, o tutti e due i ruoli. Chiusa l'esperienza al Paris St Germain, a settembre, si è messo in lista di attesa e in paziente attesa di una proposta. Che però, da casa-Inter, non è arrivata. Tant'è che l'ipotetica successione a Mazzarri è stata accreditata a Mihajlovic (soprattutto) e Mancini, mentre a livello dirigenziale Thohir è attratto dal modello inglese e da manager inglesi.

A questo punto, la parola a Leonardo. Che ha parlato ad Agencia Estado: "Ho voglia di tornare a fare l'allenatore, già dalla prossima stagione. E credo che sarà in Europa. Posso anche ricoprire le due cariche, allenatore e manager, non voglio che un aspetto prevalga sull'altro".L'identikit del ruolo che ha in mente Leonardo, esclude l'Inter. Almeno così ci sembra di capire.