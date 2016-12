Legia Varsavia contro la Uefa: coreografia con un maiale 

17:29 - I tifosi del Legia Varsavia non hanno preso certamente bene l'esclusione della loro squadra dalla Champions League per aver schierato un giocatore squalificato contro il Celtic Glasgow nel terzo turno preliminare, dopo che il doppio confronto era terminato 6-1 per i polacchi. Così, dopo vari ricorsi non accettati, ecco la contestazione nei playoff di Europa League, questa volta vinti regolarmente contro l'Aktobe, formazione kazaka. I supporter hanno esposto una coreografia con un maiale all'interno dello stemma Uefa e la scritta: "Perché il calcio non conta, contano solo i soldi". Un clima infuocato e la finale di Europa League si giocherà proprio nella capitale polacca.