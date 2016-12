Lega Pro: ricorso respinto, Nocerina fuori dal campionato

22:41 - La Corte di Giustizia della Figc ha scelto di proseguire con la linea dura nei confronti della Nocerina, respingendo il ricorso presentato dalla società campana e confermandone di fatto l'esclusione dal campionato di Lega Pro 1/a Divisione, con assegnazione da parte del consiglio federale a un campionato di categoria inferiore. Confermata anche l'ammenda di 10mila euro e le inibizioni per i protagonisti del triste derby con la Salernitana.

Dopo più di 3 ore di camera di consiglio si chiude con pene molto severe, senza alcun ricorso accolto e con una condanna per responsabilità oggettiva ai danni della Nocerina, il processo di secondo grado relativo al derby con la Salernitana del 10 novembre, interrotto al 21' del primo tempo per raggiunto numero minimo di giocatori della squadra in trasferta. Oltre all'esclusione dalla Lega Pro, la Corte di Giustizia Federale presieduta dall’avvocato Gerardo Mastrandrea ha confermato le pene di tre anni e sei mesi per il presidente della società campana, Luigi Benevento, il direttore generale, Luigi Pavarese, e il medico Giovanni Rosati. Identiche inibizioni anche per i tecnici Gaetano Fontana e Salvatore Fusco mentre un anno di stop ai calciatori Juzvisen Petar Kostadinovic, Etse Edmunde Hottor, Lorenzo Remedi, Franco Lepore e Domenico Danti.