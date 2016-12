Lega Pro, la Nocerina finisce tra i Dilettanti

17:31 - Scompare il calcio professionistico a Nocera Inferiore. La Commissione disciplinare, presieduta da Sergio Artico, ha reso noto la sentenza sul caso Nocerina dopo il derby farsa contro la Salernitana del 10 novembre 2013. Le nostre indiscrezioni sono state confermate: sono state accolte gran parte delle richieste del procuratore federale Stefano Palazzi. Quindi per la Nocerina esclusione dal campionato di Prima divisione, assegnazione a un campionato di categoria inferiore e 10 mila euro di ammenda.

Per i tesserati: 3 anni e 6 mesi per il presidente Luigi Benevento, 3 anni e 6 mesi per il dg Luigi Pavarese, per il tecnico Gaetano Fontana, il suo vice Fusco ed il medico del club Rosati. Squalifica di 3 anni e sei mesi anche per i giocatori Evacuo, Ficarrotta, Polichetti, Hottor, Kostadinovic, Dante, Lepore e Remedi. Derubricato, invece, l'illecito sportivo per i giocatori Cremaschi, Malcore e Jara Martinez. Anche per loro la richiesta di Palazzi era di una squalifica di 3 anni e 6 mesi. Ma ai tre giocatori, subentrati a quelli infortunati dopo soli due minuti di gioco, è stato contestato solo l'articolo 1, quello della slealtà sportiva. Per Cremaschi, Jara Martinez e Malcore, quindi, una squalifica che va dai 6 ai 9 mesi.