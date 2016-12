Leeds United, Cellino potrebbe affidare la panchina ad un computer

19:32 - Non si trova un allenatore che soddisfi il presidente? Poco male, il ruolo può essere ricoperto da un computer. E' l'eccentrica idea che è venuta a Massimo Cellino per il suo Leeds United. Dopo aver cacciato David Hockaday lo scorso 28 agosto (dopo meno di 70 giorni di gestione), gli allenatori disponibili sono restii ad approcciarsi al Leeds: colpa della cattiva fama di Cellino. Da qui è partita l'idea: Se fosse un software ad allenare i Peacocks?

Dal suo arrivo al Leeds il primo febbraio 2014, Cellino ha esonerato due allenatori e ne ha spaventati molti altri. Ora, dal 28 agosto, i Peacocks sono senza manager e navigano al decimo posto della English Championship League (la serie B inglese), ma nessuna offerta si è fatta avanti che piacesse al presidente. Tra i nomi scartati da Cellino ci sarebbero l'ex Liverpool Robbie Fowler, l'ex Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink e l'ex stella del Southampton James Beattie.

Ma perchè così tanti rifiuti? Per il Mirror sono dovuti al fatto che Cellino vorrebbe un allenatore più "all'italiana". Secondo il quotidiano inglese piuttosto che un tradizionale "manager" pluripotenziario su mercato e amministrazione, vorrebbe un allenatore che pensi solo a fare la squadra, senza intromissioni nella gestione del "suo" club. Scartati a priori i tecnici di impostazione britannica, Cellino ha cercato di avvicinare l'ex c.t. della nazionale argentina Alejandro Sabella, che però ha declinato l'offerta.

Ma siamo nel XXI secolo e nulla più ci stupisce. Nemmeno se una società di software propone un loro computer per allenare il Leeds United. la Elite Sport Tecnologies avrebbe infatti proposto il suo programma più avanzato, il Globall Coach, per allenare i Peacocks. In effetti questa è già la sua mansione: il software aiuta i coach a programmare gli allenamenti e analizza i dati sui giocatori. Inoltre analizza le diverse partite indicando i punti deboli degli avversari.

Emile Coleman, CEO della Elite Sport Tecnologies ha pubblicamente detto: "La nostra azienda ha base vicino a Leeds, qua tifiamo quasi tutti per quella squadra. Non possiamo ignorare il peso e l'importanza storica del club". Inoltre Coleman è sicuro: "Globall Coach può dare quella continuità di risultati che al Leeds manca. Ovviamente il software non avrà intuizioni geniali, quelle le può avere solo la mente umana. Ma per quanto riguarda l'allenamento e tattica, niente può battere Globall Coach".

Coleman ha detto alla stampa -sorridendo- che è pronto a parlare con Cellino. Chissà che l'estroso presidente non possa davvero affidare la panchina ad un computer.