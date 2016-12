Leeds: trovate microspie e telecamere nascoste negli uffici di Cellino

19:20 - Nel giorno del suo insediamento nel consiglio direttivo del Leeds, Massimo Cellino ha scoperto alcune microspie e telecamere nascoste nei suoi nuovi uffici di Elland Road, lo stadio del club inglese. Ancora non è chiaro chi le abbia installate e per quale motivo. La West Yorkshire Police, allertata dallo stesso patron del Cagliari, non ha potuto far altro che aprire un fascicolo contro ignoti, lasciando spazio a congetture o ragionate supposizioni.

In queste ultime settimane, in attesa dell'idoneità da parte della Football League, Cellino si è fatto diversi nemici, soprattutto tra i dirigenti legati alla precedente proprietà (GFH). Come il direttore generale David Haigh, che si è subito dimesso non appena la polizia ha ritrovato gli apparecchi elettronici.