Leeds, Cellino: "Umiliato dalla Football League"

16:18 - Massimo Cellino, patron del Cagliari e neo-proprietario del Leeds, non sopporta più i ritardi della Football League inglese nell'approvazione del suo avvento alla presidenza del club inglese. Il numero uno rossoblù, che già da due mesi paga stipendi e debiti, ha perso la pazienza: "Non capisco la ragione per cui mi trattano male: se non mi accettano me ne vado in silenzio. Sono troppo vecchio per combattere battaglie non mie, mi sento umiliato".

La Football League è l'organo preposto a verificare l'idoneità dei nuovi proprietari delle squadre inglesi. Il problema più grosso, che blocca l'ufficialità del passaggio di consegne a Cellino, è la condanna subita nel 2001 per falso in bilancio: ostacolo che può portare a uno slittamento del verdetto, atteso in origine per giovedì 14 Marzo. Questa incertezza si ritorce anche sul campo: ieri sera il club ha perso con il Reading ed è scivolato lontano dalla zona playoff, scatenando le ire del manager Brian McDermott: "Per fare risultato ci vuole stabilità: della squadra non parla più nessuno, parlano tutti di chi sarà il prossimo proprietario del Leeds".