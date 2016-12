Leeds, Cellino nei guai: bloccato allo stadio dai tifosi 

14:42 - Massimo Cellino, nuovo proprietario del Leeds United, è subito nei guai. L'esonero dell'allenatore Brian McDermott - primo atto ufficiale della sua nuova gestione - non è affatto piaciuto ai tifosi del club inglese. Che nella serata di venerdì si sono radunati attorno a Elland Road e hanno chiesto in modo acceso un confronto col nuovo patron. Per permettere a Cellino di abbandonare lo stadio è servito l'intervento della Polizia.

Ratificato il passaggio delle quote di proprietà (il 75% del club ora è della Eleonora Sport Ltd, società di proprietà della famiglia del patron del Cagliari), Cellino ha subito preso in mano le redini del comando. Con una decisione-lampo che non è affatto piaciuta alla piazza, già in rivolta. Al Leeds, che naviga a metà classifica in Championships, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni un tecnico italiano: si tratta di Gianluca Festa, che ha giocato per Cellino con la maglia del Cagliari.