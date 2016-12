Le sfide di Osvaldo: "Scudetto, Champions e Nazionale"

16:05 - Pablo Daniel Osvaldo e l'Inter: la sua settima tappa italiana, dopo Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma e Juventus. Stavolta per restarci e per sentirsi davvero grande. Eccolo alla Pinetina, il suo primo vero giorno in nerazzurro: "E' la mia grande occasione, per dimostrare finalmente il mio valore. La Juve mi ha dato la gioia scudetto, ma avevo poco spazio. Con l'Inter inseguo altri successi e la maglia della Nazionale"

Ed ecco Osvaldo in conferenza stampa alla Pinetina. Al suo fianco il ds Ausilio

L'Inter ha tanta fame di vincere. E lei?

"Anch'io. L'ultima mia stagione è stata particolare e ho voglia di dimostrare le mie qualità, di tornare ai miei livelli".

Ha scelto subito l'Inter. Mai avuto dubbi?

"Quando ti chiama l'Inter, non puoi avere dei dubbi".

Il mancato riscatto della Juventus, quanto le è dispiaciuto?

"Ho vinto lo scudetto con la maglia della Juventus. Poi non conosco le altre questioni: c'è il mio procuratore che si occupa di queste cose".

Obiettivi Inter: scudetto, Champions, Europa League?

"Bisogna lavorare tanto, senza un obiettivo preciso, se non quello di fare bene e di fare il massimo".

Medel arriva (quasi) assieme a lei?

"Lo conosco, lo conosco dai tempi del Boca Juniors. E' un giocatore di qualità e quantità".

Perché è andato male in Inghilterra? E alla Juve perché ha giocato poco?

"In Inghilterra ho avuto problemi di ambientamento. Succede. Alla Juve con Fernando e Tevez c'era poco spazio. E' stata una stagione così, per me. Ora si apre un'altra avventura".

La convivenza con Icardi, come andrà?

"Mauro ha grandi qualità, è un giocatore fantastico. Ha piedi buoni, ci possiamo integrare benissimo".

Sarà Osvaldo il top player dell'Inter?

"Per me l'Inter è l'opportunità di fare bene e se farò bene potrei restare qui tanti anni. Top player? Ne parleremo fra qualche mese".

Quali squadre hanno lasciato un segno nel suo cuore?

"Beh, la Juve. Ho vinto lo scudetto, è qualcosa di speciale. Poi l'Espanyol. Mi auguro di poter vivere con l'Inter emozioni superiori".

Il carattere di Osvaldo: è davvero così particolare?

"Ho il mio carattere, a volte dipinto in maniera sbagliata. Per molti non sono mai la persona giusta, ma chi mi guarda negli occhi cambia idea".

La squadra rivale di Osvaldo, oggi qual è?

"Non lo so, non sento questa rivalità nei confronti di questo e quello. La rivalità è di gruppo, e la rivale è la squadra con la quale lotti per vincere. L'anno scorso era tra Juventus e Roma".

Prende il posto di Milito: Un peso o un onore?

"Un onore prima di tutto. Poi un peso. Sperando di fare quello che ha fatto lui, e che è moltissimo. Imitarlo e poi sperare di superarlo, non è facile".

La scelta Juve, a gennaio. Ma giocando poco, niente Nazionale. Rifarebbe la scelta?

"Sì, e poi non credo di aver perso la Nazionale, dunque il Mondiale, per aver giocato poco con la Juventus. Rifarei la scelta".

Mazzarri la voleva al Napoli.

"Parlerò con Mazzarri, mi fa piacere stare con un allenatore che mi voleva già in passato".