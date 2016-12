Le probabili formazioni di Serie A

Lunedì 29 settembre

PALERMO-LAZIO ore 21 FORMAZIONI UFFICIALI

Palermo (3-4-1-2): Sorrentino; Andelkovic, Terzi, Feddal; Morganella, Lazaar, Barreto, Rigoni; Vazquez; Dybala, Belotti. A disp. Ujkani, Vitiello, Bamba, Pisano, Daprelà, Emerson, Bolzoni, Chochev, Quaison, Ngoyi, Joao Silva, Makienok. All. Iachini

Lazio (4-2-3-1):Marchetti; Cavanda, De Vrij, Cana, Braafheid; Parolo, Onazi; Candreva, Mauri, Lulic; Djordjevic. A disp. Berisha, Strakosha, Konko, Novaretti, Ciani, Pereirinha, Ledesma, Klose, Keita, Ederson, F. Anderson. All. Pioli



PALERMO-LAZIO ore 21

Palermo (3-4-1-2): Sorrentino; Andelkovic, Terzi, Bamba; Morganella, Rigoni, Barreto, Lazaar; Vazquez; Belotti, Dybala

A disp.: Ujkani, Emerson, Feddal, Vitiello, Pisano, Daprelà, N'goyi, Bolzoni, Chochev, Quaison, Joao Silva, Makienok. All.: Iachini

Squalificati: -

Indisponibili: Della Rocca, Munoz, Gonzalez, Maresca

Lazio (4-3-3): Marchetti; Cavanda, Cana, De Vrij, Braafheid; Parolo, Onazi, Lulic; Candreva, Djordjevic, Mauri

A disp.: Berisha, Strakosha, Pereirinha, Novaretti, Ciani, Ledesma, Ederson, Konko, Keita, Felipe Anderson, Klose. All.: Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: Gentiletti, Biglia, Radu, Gonzalez, Cataldi, Basta



LE ULTIME



Qui Palermo: contro la Lazio verso la conferma del trequartista, con Vazquez dietro le punte Belotti e Dybala. Morganella in vantaggio su Pisano.



Qui Lazio: Basta non recupera: lo ha detto il tecnico Pioli in conferenza stampa. Al suo posto Cavanda, con Cana-De Vrij coppia centrale. Fuori Konko, Ledesma, Klose e Anderson. Mauri giocherà nel tridente d'attacco con Djordjevic e Candreva.









GENOA-SAMPDORIA ore 20.45

Genoa (3-4-3): Perin; Roncaglia, Burdisso, Marchese; Edenilson, Sturaro, Rincon, Antonelli; Kucka, Pinilla, Perotti

A disp.: Lamanna, Sommariva, Mandragora, Izzo, Rosi, Antonini, De Maio, Bertolacci, Greco, Lestienne, Matri, Iago. All.: Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Fetfatzidis

Sampdoria (4-3-3): Viviano; De Silvestri, Silvestre, Gastaldello, Regini; Palombo, Obiang, Soriano; Gabbiadini, Eder, Okaka

A disp.: Da Costa, Romero, Cacciatore, Romagnoli, Mesbah, Krsticic, Marchionni, Rizzo, Duncan, Sansone, Bergessio, Djordjevic. All.: Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: De Vitis, Fornasier, Wszolek

LE ULTIME

Qui Genoa: Gasperini ha solo l'imbarazzo della scelta. Nonostante la doppietta di Verona, Matri potrebbe partire dalla panchina. L'allenatore lo ha anche provato in tandem con Pinilla, ma è una soluzione praticabile solo a partita in corso. Fetfatzidis (pubalgia) non convocato.

Qui Sampdoria: Mihajlovic, che nel corso dell'ultimo allenamento ha ricevuto la visita del presidente Ferrero, non ha problemi di formazione: Okaka si riprende il posto da centravanti. Non convocati Fornasier e Wszolek, reduce da un piccolo intervento odontoiatrico



