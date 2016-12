Le probabili formazioni di Serie A

DOMENICA 21 SETTEMBRE

PALERMO-INTER ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Palermo (3-5-1-1): Sorrentino; Andelkovic, Terzi, Feddal; Morganella, Bolzoni, Rigoni, Barreto, Lazaar; Vazquez; Dybala

A disp.: Ujkani, Bamba, Vitiello, Pisano, Emerson, Daprelà, N'goyi, Chochev, Quaison, Joao Silva, Makienok, Belotti. All. Iachini

Squalificati: -

Indisponibili: Della Rocca, Munoz, Gonzalez G., Maresca



Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Vidic, Juan Jesus; D'Ambrosio, Kovacic, Medel, Guarin, Nagatomo; Osvaldo, Icardi

A dips: Carrizo, Berni, Andreolli, Campagnaro, Jonathan, Mbaye, Dodò, M'Vila, Kuzmanovic, Obi, Khrin, Hernanes, Palacio. All. Mazzarri

Squalificati: -

Indisponibili: -





TORINO-VERONA ore 20.45

Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Darmian, Vives, Sanchez Mino, El Kaddouri, Molinaro; Quagliarella, Amauri

A disp.: Gillet, Castellazzi, Gaston Silva, Bruno Peres, Maksimovic, Jansson, Gazzi, Benassi, Martinez, Larrondo. All. Ventura

Squalificati: -

Indisponibili: Farnerud, Basha, Barreto, Nocerino



Verona (4-3-3): Rafael; Martic, Moras, Marquez, Brivio; Obbadi, Tachtsidis, Lazaros; Juanito Gomez, Toni, Jankovic

A disp.: Benussi, Gollini, Marques, Rodriguez, Sorensen, Campanharo, Ionita, Valoti, Lopez, Saviola, Nenè. All. Mandorlini

Squalificati: -

Indisponibili: Sala, Agostini, Halfredsson



LE ULTIME



Qui Torino: brutte notizie per Ventura: gli accertamenti cui è stato sottoposto Nocerino hanno evidenziato una lesione muscolare di 1°-2° grado interessante il bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il completo rientro in campo sono attualmente stimabili in 45 giorni. Dubbi a centrocampo (Sanchez Mino o Benassi?) e in difesa, dove Bovo è favorito su Maksimovic



Qui Verona: Mandorlini dovrà fare a meno degli infortunati Sala (problema a una caviglia) e Agostini (dolore al braccio) e di Halfredsson, quest'ultimo alle prese con un problema familiare.



UDINESE-NAPOLI ore 18.00

Udinese (4-3-2-1): Karnezis; Widmer, Hertaux, Danilo, Piris; Badu, Guilherme, Allan; Kone, Fernandes; Di Natale

A disp.: Meret, Brkic, Coda, Belmonte, Bubnjic, Pasquale, Pinzi, Hallberg, Geijo, Thereau, Muriel, Evangelista. All. Stramaccioni

Squalificati: -

Indisponibili: Gabriel Silva, Scuffet, Domizzi, Riera



Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Koulibaly, Albiol, Zuniga; Gargano, Inler; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain

A disp.: Andujar, Colombo, Henrique, Britos, Ghoulam, David Lopez, De Guzman, Insigne, Michu, Zapata D. All. Benitez

Squalificati: -

Indisponibili: -



LE ULTIME



Qui Udinese: Stramaccioni deve fare ancora a meno di Scuffet, Domizzi e Silva. Si passa così alla difesa a quattro con Widmer e Piris sugli esterni (Pasquale non sta benissimo). In attacco bocciatura per Muriel: Fernandes e Kone saranno le spalle di Di Natale. Thereau in panchina. Convocato per la prima volta anche Lucas Evangelista



Qui Napoli: Higuain al centro dell'attacco. Benitez ha un dubbio sulla trequarti: Callejon rischia il posto, Insigne è pronto. In mezzo al campo Gargano nettamente favorito su De Guzman Non ci sono tra i convocati Jorginho e Mesto che lamentano un leggero affaticamento muscolare. Torna Ghoulam (in panchina) dopo la frattura al braccio

