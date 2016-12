Le formazioni di Serie A

Domenica 14 settembre

PARMA-MILAN ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (4-3-3): Mirante; Ristovski, Felipe, Lucarelli, De Ceglie; Jorquera, Lodi, Acquah; Ghezzal, Cassano, Belfodil

A disp.: Iacobucci, Cordaz, Gobbi, Costa, Cassani, Paletta, Coda, Mendes, Lucas Souza, Galloppa, Mauri, Palladino. All.: Donadoni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mariga, Biabiany

Milan (4-3-3): Diego Lopez; Abate, Alex, Bonera, De Sciglio; Poli, De Jong, Muntari; Honda, Menez, Bonaventura.

A disp.: Abbiati, Agazzi, Albertazzi, Zapata, Rami, Armero, Van Ginkel, Sapnara, Essien, Niang, Pazzini. All.: Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Montolivo, El Shaarawy, Torres



Lunedì 15 settembre

VERONA-PALERMO ore 20.45

Verona (4-3-3): Rafael, Martic, Marquez, Moras, Agostini; Obbadi, Tachtsidis, Halfredsson; Saviola, Toni, Jankovic

A disp.: Benussi, Gollini, Sorensen, Rodriguez, Brivio, Marques, Lazaros, Ionita, Valoti, Nenè, Nico Lopez, Gomez. All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sala

Palermo (3-5-2): Sorrentino; Bamba, Terzi, Andelkovic; Pisano, Bolzoni, Rigoni, Barreto, Lazaar; Vazquez, Dybala

A disp: Ujkani, Vitiello, Daprelà, Feddal, Chochev, Quaison, Ngoyi, Belotti, Makienok, Joao Silva. All.: Iachini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Della Rocca, Munoz, Maresca



LE ULTIME



Qui Verona: Mandorlini sembra intenzionato a schierare subito il neo acquisto Saviola nel tridente con Toni e Jankovic. Occhio anche a Nico Lopez, in grande spolvero in allenamento.



Qui Palermo: Iachini perde Munoz: al suo posto Bamba. In attacco potrebbero trovare spazio Belotti e Makienok, ma entrambi dovrebbero subentrare in corsa. Forfait di Maresca, ricoverato precauzionalmente in ospedale dopo aver accusato dolori addominali.



LAZIO-CESENA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (4-3-3): Berisha; Basta, De Vrij, Gentiletti, Braafheid; Parolo, Biglia, Lulic; Candreva, Djordjevic, Keita

A disp.: Strakosha, Guerrieri, Novaretti, Cana, Pereirinha, Mauri, Felipe Anderson, Onazi, Konko, Ledesma, Klose, Tounkara. All.: Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Radu, Gonzalez, Marchetti

Cesena (4-3-3): Leali; Capelli, Volta, Lucchini, Renzetti; De Feudis, Cascione, Coppola; Brienza, Marilungo, Rodriguez

A disp.: Agliardi, Bressan, Mazzotta, Magnusson, Perico, Krajnc, Giorgi, Valzania, Zé Eduardo, Carbonero, Garritano, Djuric, Succi. All.: Bisoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Saporetti, Cazzola, Tabanelli, Pulzetti, Defrel



NAPOLI-CHIEVO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Zuniga; Jorginho, Inler; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain

A disp.: Andujar, Colombo, Britos, Henrique, Mesto, Gargano, David Lopez, De Guzman, Mertens, Michu, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ghoulam

Chievo (4-3-1-2): Bardi; Frey, Dainelli, Cesar, Biraghi; Izco, Radovanocic, Hetemaj; Birsa; Lazarevic, Maxi Lopez

A disp.: Bizzarri, Seculin, Gamberini, Sardo, Edimar, Mangani, Cofie, Paloschi, Zukanovic, Botta, Meggiorini, Pellissier. All.: Corini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno





Lunedì 15 settembre

