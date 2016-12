Le dieci migliori esultanze di sempre

17:13 - Dopo la particolare esultanza di Eto'o, che ha mimato un vecchietto in risposta alle polemiche sulla sua età ventilate da Mourinho, ESPN ha stilato una classifica delle 10 migliori esultanze della storia del calcio. Una classifica con l'Italia protagonista: sono ben due i nostri rappresentanti, al 4° posto Inzaghi e al primo l'indimenticabile Tardelli ai Mondiali del 1982. Tra gli altri Suarez, Ferguson e Fowler.

Ecco la classifica completa:

10- Suarez contro Moyes: Moyes aveva accusato Luis Suarez di essere "troppo sensibile ai tocchi avversari". Un simulatore, insomma. E al momento del gol, Suarez esultò muovendosi come un pesce fuor d'acqua. Il manager all'epoca dell'Everton apprezzò divertito.

9- Sir Alex Ferguson: sempre composto, non fece mai sforzi per un'esultanza particolare. Al massimo, sembrava prendere a pugni l'aria. Nonostante le 894 (!!!) vittorie in carriera.

8- Jurgen Klinsmann: con la fama di "tuffatore" a precederlo, all'arrivo in Inghilterra segna e si inventa una coreografia particolare. Quale? Semplice, si tuffa.

7- Gli anti-pubblico: alla storia passerà Adebayor, che fece 120 metri di corsa per andare a esultare sotto la curva dei tifosi dell'Arsenal. Peccato che stesse giocando per il City, e che avesse lasciato l'anno prima proprio i Gunners. Non solo lui: Gary Neville, Paul Tait e Charlie George meritano una menzione.

6- La danza di Roger Milla: nel 1990, l'attaccante del Camerun si esprime in una danza alla bandierina che costituisce forse il prototipo di tutte le esultanze "particolari" che vediamo oggi. Una gioia spontanea e molto divertente.

5- Robbie Fowler: in riferimento alle sue ipotizzate abitudini extra-calcistiche, decide di accucciarsi e "sniffare" le righe del campo da calcio. Sicuramente discutibile, ma pittoresco.

4- Pippo Inzaghi: ogni sua esultanza è come se avesse segnato un gol da 30 metri all'incrocio all'ultimo minuto di una finale di Champions contro i rivali di sempre. Giusto così, per uno che "vive per il gol" e che "non si è innamorato del gol, è il gol che si è innamorato di lui" (cit. Mondonico)

3- La redenzione di Stuart Pearce: nel 1990, semifinale mondiale, Stuart Pearce sbaglia un rigore. L'Inghilterra gli crolla addosso, letteralmente. Ma il giocatore ha le spalle larghe e nei quarti di finale di Euro '96 eccolo sul dischetto. Gol. Semifinale contro la Germania, altri rigori: Pearce, gol. Redento.

2- L'arroganza di Cantona: che lo si ami o che lo si odi, Eric Cantona ha fatto la storia. Al di là delle sue abitudini extra-calcistiche (che coppia ipotetica con George Best), sul campo era un fenomeno. E dopo un roboante 5-0 contro il Sunderland, la sua esultanza quale fu? Fermarsi davanti al pubblico, braccia conserte, guardando negli occhi tutti i 55mila spettatori, e pensando: "Ehi, quel gol era pazzesco". Pensando in realtà: "Ehi, IO sono pazzesco".

1- Marco Tardelli, 1982: LA storia. Maiuscola. Come è giusto che sia. L'urlo del Marco nazionale è rimasto nella memoria collettiva di tutti gli italiani. Anche Fabio Grosso, nel 2006, ha esultato così. Commovente, certo, e molto spettacolare. Ma la semplicissima corsa di Tardelli ebbe un significato che nessun cuore fatto con le dita, tuffo, rambo, moonwalk o mossa di breakdance potranno mai ambire a raggiungere.