Le accuse di Pato: "In Italia mi hanno curato male"

13:18 - Alexandre Pato, 25 anni. Una gran voglia di tornare a essere Pato, la meravigliosa promessa di quanto vestiva la maglia del Milan e aveva 19 anni. Ora è al San Paolo, dopo disavventure fisiche da far tremare. E' ancora giovane, ha qualità e grinta e qualcosa da dire. Lo ha detto a Estadao de San Paulo. Ecco le sue parole

Su Berlusconi: "Ho grande stima e affetto per il presidente Berlusconi. Mi ha sempre trattato bene, mi ha portato a Milano, è sempre rimasto la stessa persona, dentro e fuori dal campo il mio rapporto con lui è sempre stato perfetto". (Pato ha avuto anche una relazione con Barbara Berlusconi).

Su Kakà: "Lo conosco dai tempi del Milan, è un amico che aiuta tutti e noi aiutiamo lui. Ci sta dando una grossa mano".

IL futuro: "Due anni senza giocare sono stati pesanti. Ora va meglio e il mio futuro lo vedo qui, in Brasile. Di tornare in Italia oggi non ho l'esigenza".

E i problemi verso chi lo ha curato in Italia: "Quando ho avuto problemi fisici, mi hanno sempre curato con la fretta di guarire, e tornavo in campo e mi facevo male di nuovo. Ho sempre fatto quelo che ni hanno detto di fare. Sono tornato in Brasile per guarire, in Italia non mi hanno saputo culrare".