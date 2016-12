Lazio, un'altra domenica di contestazione 

21:18 - Lazio-Milan domenica sera sarà una partita davvero speciale. E difficile. Per il Milan contestato e smarrito, in cerca della disperata svolta. Per la Lazio che nonostante la risalita in classifica è al centro della contestazione da tempo: il presidente Lotito, per la precisione.

Così Lulic, Biava, Ledesma, Keita e Marchetti hanno prestato voce e volto per un appello ai tifosi diffuso da Lazio Style Channel: ''Vi aspettiamo domenica sera allo stadio Olimpico per vivere insieme un'altra battaglia, lottiamo insieme per l'Europa League, lottiamo insieme per la Lazio. Insieme si puo', insieme si deve''.

L'appello però potrebbe rimanere inascoltato. In occasione del posticipo con il Milan, i tifosi biancocelesti si preparano al terzo round della contestazione rivolta al presidente laziale: dopo il forfait dato nella partita con l'Atalanta, torneranno in massa allo stadio per chiedere a Lotito di ''Liberare la Lazio'' come in occasione della gara con il Sassuolo.

Ma a servire un assist a Lotito, è Roberto Di Matteo. ''La mia idea di lui è buona, anche se capisco i tifosi per le critiche – dice l'ex centrocampista in un'intervista al mensile Lazialità -. Tutti vorrebbero vedere la propria squadra spendere milioni di euro ed avere i migliori giocatori, ma bisogna fare i conti con la realtà. Ad ogni modo, con Lotito, la Lazio si è salvata dal fallimento ed ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Non male direi''.

DJORDJEVIC: "SONO DELLA LAZIO"

La Lazio piazza il primo colpo in vista della prossima stagione: Filip Djordjevic, attaccante 26enne in forza al Nantes. Ad annunciarlo a Lazio Style Radio è stato lo stesso giocatore. "Ciao ragazzi sono Filip Djordjevic - le parole della punta serba che arriverà in estate a parametro zero dal club francese, sono un nuovo giocatore della Lazio per la prossima stagione. Sono molto eccitato di giocare in un club così prestigioso, spero di vivere grandi emozioni con voi".