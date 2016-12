Lazio, tutti a cena: paga Klose

12:05 - Tutti a cena, paga Miroslav Klose. L'attaccante tedesco ha invitato tutti i compagni di squadra della Lazio, il tecnico Stefano Pioli e la dirigenza, a partire dal presidente Claudio Lotito, in un noto ristorante in zona Ponte Milvio, a Roma, per festeggiare il Mondiale vinto con la Germania e per brindare al nuovo campionato che sta per iniziare. La squadra biancoceleste farà il suo esordio domenica alle 18 a San Siro contro il Milan.